Aslı Erdoğan için basın toplantısına çağrı

Tutuklu yazar Aslı Erdoğan için İstanbul İHD’de (İnsan Hakları Derneği) 11 Ekim Salı günü, saat 12:00’de bir basın toplantısı düzenlenecek. Toplantıya oyuncu Defne Halman, Erdoğan’ın avukatı Erdal Doğan, Doktor İncilay Erdoğan, Erdoğan’ın annesi Mine Aydostu, edebiyat eleştirmeni Semih Gümüş katılacak.

Toplantıya çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

Mine Aydostu, kızı Aslı Erdoğan’ı çocukluğundan bugüne “insan” olarak anlatacak.

Aslı Erdoğan’ın avukatı Erdal Doğan, Aslı’nın tutuklanması, tutuklu yargılanmaya itirazların reddi ve hala iddianame hazırlanmamsındaki hukuksuzlukları açıklayacak. Aslı Erdoğan kapatılan Özgür Gündem gazetesinde “köşe yazarı” ve 5187 sayılı Basın Kanununun 11. Maddesine göre, süreli yayınlarda cezai ve hukuki hiçbir sorumluluğu olmayan “Yayın Danışma Kurulu Üyesi”ydi. Aslı hakkında açılan soruşturmanın gerekçesi bu “cezai ve hukuki hiçbir sorumluluğu olmayan” olmayan yayın danışma kurulu üyeliği ve 3’ü Özgür Gündem’deki köşesinde, 1’i Karakarga Dergisi’nde yayınlanmış 4 yazısıdır.

Tabipler Odasından tıp hekimi İncilay Erdoğan. Aslı Erdoğan’ın tutukluğundaki ilaçlarının verilmemesi vb, daha sonra doktora çıkma, boyun fıtığı yastığının verilmemesi gibi problemlerini ve Aslı Erdoğan’dan çıkarak hasta tutukluların sorunlarını ve bunların insan haklarıyla tezatlığını anlatacak.

Edebiyat eleştirmeni Semih Gümüş, Aslı Erdoğan’ın Türkçe edebiyat ve dünya edebiyatındaki yerini ve Aslı Erdoğan edebiyatında şiddet olgusunun işlenmesi ve şiddet karşıtlığını anlatacak.

Son olarak söz alacak oyuncu Defne Halman ise, Aslı Erdoğan’la beraber aktivist olarak yer aldıkları insan hakları etkinliklerinden bahsedecek ve Aslı Erdoğan’ın anti-militarist ve şiddet karşıtı birer yazısını ve Erdoğan’ın kadın vicdani redci olarak açıkladığı vicdani red metnini seslendirecek.

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