Aslı Erdoğan: Geri dönemem çünkü tutuklanmam ölmem anlamına gelir

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Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasından beraat eden yazar-akademisyen Aslı Erdoğan, Türkiye'ye dönerse tutuklanmaktan korktuğunu, çünkü "bunun ölüm anlamına geleceğini" ifade etti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Erdoğan, bağırsaklarda kas felci olduğunu, bu sebeple Almanya'da iki kez ameliyat olduğunu aktardı. Doktorların kendisine bu hastalığı travma sebebiyle geçirdiğini söylediğini belirten yazar, "Birinin 80 yaşında geçirmesi gereken hastalığı ben 52 yaşında geçiriyorum" dedi.

Tekrar suçlanmaktan endişe duyduğu için Türkiye'ye dönmeyeceğini ifade eden Aslı Erdoğan, "Bir kez daha tutuklanmak benim için ölüm anlamına gelir. Tekrar tutuklanma ihtimalini düşününce geri dönmem mümkün değil" dedi.

"Ahmet Altan ve Osman Kavala'nın hapiste olması Türkiye'deki durumun diktatörlüğün ötesinde olduğunu gösteriyor" dedi.

Türkiye'deki kütüphanesini özlediğini ifade eden Erdoğan, "O 3 bin 500 sayfalık kütüphane benim bu dünyadaki tek varlığımdı. Kolum ve bacağım kesilmiş gibi hissediyorum" diye konuştu.

Erdoğan, beraat etmesine çok şaşırdığını da dile getirdi.