T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aslı Enver: Yok artık

Enver, Takvim gazetesinin haberini yalanladı...

16 Mayıs 2017 21:38

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Takvim gazetesinin “Özcan Deniz’le aşk yaşıyor” iddiasına tek cümle ile yanıt verdi.

Aslı Enver, Özcan Deniz ile aşk yaşadığı iddialarını paylaşan bir siteyi görüp fotoğrafın altına "Yok artık" diyerek haberi yalanladı.

Takvim gazetesi ne yazmıştı?

Takvim gazetesi, Enver’in yalanladığı haberde özetle şunları yazmıştı:

Yakın arkadaşlarına Aslı Enver'den çok hoşlandığını dile getiren Deniz, bununla da kalmadı ve güzel oyuncuyla yaklaşık 1 buçuk aydır gizli gizli aşk yaşadığını söyledi. Aslı Enver'i ailesiyle dahi tanıştırdığı öğrenilen Deniz, bir süredir birlikte olduğu 26 yaşındaki sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu da Enver uğruna terk etti. Hatta ünlü oyuncu, önceki gün de genç sunucuyu sosyal medyada takipten çıkardı. Murat Boz'un gündem yaratan olaylı gecesi hakkında da tek kelime etmeyen Aslı Enver'in kendi ihanetini ört bas etmek için tıp oynadığı da konuşulanlar arasında… Bu şok iddia üzerine ise gözler bu kez Murat Boz'da!

.

ETİKETLER

aslı envermurat bozözcan deniztakvim gazetesiasparagas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24