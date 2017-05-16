Aslı Enver: Yok artık

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Takvim gazetesinin “Özcan Deniz’le aşk yaşıyor” iddiasına tek cümle ile yanıt verdi.

Aslı Enver, Özcan Deniz ile aşk yaşadığı iddialarını paylaşan bir siteyi görüp fotoğrafın altına "Yok artık" diyerek haberi yalanladı.

Takvim gazetesi ne yazmıştı?

Takvim gazetesi, Enver’in yalanladığı haberde özetle şunları yazmıştı:

Yakın arkadaşlarına Aslı Enver'den çok hoşlandığını dile getiren Deniz, bununla da kalmadı ve güzel oyuncuyla yaklaşık 1 buçuk aydır gizli gizli aşk yaşadığını söyledi. Aslı Enver'i ailesiyle dahi tanıştırdığı öğrenilen Deniz, bir süredir birlikte olduğu 26 yaşındaki sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu da Enver uğruna terk etti. Hatta ünlü oyuncu, önceki gün de genç sunucuyu sosyal medyada takipten çıkardı. Murat Boz'un gündem yaratan olaylı gecesi hakkında da tek kelime etmeyen Aslı Enver'in kendi ihanetini ört bas etmek için tıp oynadığı da konuşulanlar arasında… Bu şok iddia üzerine ise gözler bu kez Murat Boz'da!

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