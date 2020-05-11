Aslı Enver, Kerem Tunçeri'den gelen çiçekleri kabul etmedi

Çapkınlık mesajları ifşa olduktan sonra Aslı Enver'e çiçek gönderen Kerem Tunçeri'nin bu jesti Enver tarafından iade edildi.



Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile oyuncu Aslı Enver'in birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.



41 yaşındaki eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile Aslı Enver'in bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştığı ve bu iletişimin aşka döndüğü belirtilmişti ancak Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ilişkisi başlamadan bitmişti.



Dün 36 yaşına basan Enver, bir süredir görüştüğü eski basketbolcunun mesajları ifşa olunca Tunçeri'yle tüm bağını kopardı. Hatta iddialara göre Aslı Enver, eski basketbolcuyu telefonundan bile engelledi.



Kerem Tunçeri pes etmedi ve dün yaş günü olan Aslı Enver'e çiçek gönderdi. Dedikoduya göre güzel oyuncu, eski basketbolcunun yaptığı jesti reddedip kendisine gönderdiği çiçekleri kabul etmedi.



Böylece Tunçeri'nin de tüm barışma umutları tükendi.