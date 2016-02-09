Aslı Enver ile Murat Boz sevgili mi?

En son 'Kardeşim Benim' filminde birlikte rol alan Aslı Enver ile Murat Boz'un sette başlayan bir aşka yelken açtıkları iddia edildi.

Radikal'de yer alan habere göre; Burak Özçivit'in de rol aldığı 'Kardeşim Benim' filminin oyuncuları Murat Boz ile Aslı Enver'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce boşanan Aslı Enver ile çok uzun bir ilişkiden yorgun çıkan Murat Boz'un set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. İkilinin gözlerden uzak şekilde buluştukları iddia edildi.