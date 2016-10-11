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Aslı Enver ile Fahriye Evcen neden küstü?

"Ben ondan daha ünlüyüm"

11 Ekim 2016 18:11

'Kardeşim Benim'de ağabey-kardeşi oynayan Murat Boz ile Burak Özçivit'in neden görüşmediği belli oldu. Fahriye Evcen'in Aslı Enver'le atışması ikilinin sevgililerinin de arasını bozdu.

Milliyet’in haberine göre; Fahriye Evcen'le Aslı Enver'in reklam yüzü oldukları kozmetik firmasının setinde başlayan kavgaları, dargınlığın fitilini ateşledi. Evcen, geçtiğimiz yıl firmanın yüzü olmak için yaklaşık 1 buçuk milyon liraya imza atmıştı. 
İddiaya göre; Aslı Enver'in de aynı firmadan gelen 1 milyon liralık reklam teklifine 'evet' demesinin ardından Evcen bu duruma bozuldu. İddiaya göre Fahriye Evcen, Aslı Enver'in de sette olduğu zamanlarda sık sık "Ben ondan daha ünlüyüm" dedi. Başlarda ılımlı davranan Aslı Enver, daha sonra Evcen ile sette karşılaştı. İkili, iddiaya göre burada tartıştı.

Evcen, Aslı Enver’i sosyal medyadan da takip etmeyi bıraktı. Fahriye Evcen'in Aslı Enver'le atışması ikilinin sevgililerinin de huzurunu bozdu. 'Kardeşim Benim' filminin setinde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver; Evcen ile Enver kavgasından sonra görüşmemeye başladı.
 



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Aslı EnverFahriye EvcenBurak ÖzçivitMurat Boz

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