Aslı Enver'den "Kerem Tunçeri ile rahat görüşebilmek için ev tuttuğu" iddiasına sert tepki: Maalesef bu haberle sınır aşıldı

Oyuncu Aslı Enver, bugün Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın kendisiyle ilgili yaptığı habere sert bir dille tepki gösterdi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında söz konusu haberde evinin açık adresinin verilerek güvenliğinin tehlikeye aşıldığını belirten Enver, "Maalesef bu haberle birlikte sınır aşılmış oldu" dedi. Enver, mahkemeye başvurarak söz konusu haberle ilgili işlem başlatacağını duyurdu.

Aslı Enver'in açıklaması sosyal medya hesabı Twitter'da TT (Trend Topic) oldu.

Mehmet Üstündağ'ın söz konusu yalanlanan haberinde, "Aslı Enver, sevgilisi Kerem Tunçeri ile rahat rahat görüşebilmek için Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’ndan ev tuttu! Haziran ayından beri birlikte olan çift, görüntülenmemek için ‘koru’da buluşuyor" iddiasında bulunulmuştu.

Sinan Akçıl da yalanlamıştı

Hürriyet muhabiri ve yazarı Mehmet Üstündağ önceki gün şarkıcı Sinan Akçıl tarafından da yalanlanmıştı. Üstündağ köşesinde Akçıl’ın Nez isminde Azeri bir psikologla daha aşk yaşadığını ve Nez’in hamile olduğunu iddia etmişti. Akçıl ise söz konusu iddia üzerine, "Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır Kendisiyle 15,20 günlü bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu benim hâlâ sevdiğim ve değer verdiği "tek" kadındır. Bu ayrılık sürecinde "sadece duyumlara dayanarak yapılan" mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim" açıklamasında bulunmuştu.

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu da babası hakkındaki iddiaları yalanladı

Mehmet Üstündağ'ın Mustafa Topaloğlu ile ilgili iddiasına da Topaloğlu'nun oğlundan yalanlama gelmişti. Üstündağ, Mustafa Topaloğlu'nun bir klibinde oynattığı dansçıların otel parasını ödeyemediği için evinde barındırdığı iddiasını gündeme getirmişti. Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu, babasının bir klibinde oynattığı dansçıların parasını ödeyemediği için evinde ağırladığına dair iddiaya, "Arkadaşlar babamın evine sığmadılar yarısı da bende kalıyor. Tabii ki böyle bir durum mümkün değil" diye yanıt vermişti

Aslı Enver'in açıklaması şöyle:

"Bugüne dek hakkımda çokça yalan haber çıkmıştır ve yıllar içinde bu duruma bağışıklığım da oluştu. Mümkün oldukça da cevap vermeyi tercih etmedim. Mesela dün sabah bir mekanda perdeleri indirerek ilişkim olmayan ve görüşmediğim biriyle yemek yediğim yazılıyor. Çok önemsemedim şu zamana dek çünkü hayatımda biri olur ise bunu kimseden sakınmak ve saklamak zorunda değilim.

Bugün Hürriyet gazetesindeki haberin içeriği yalan olmakla beraber, esas sıkıntı kişisel verilerin koruma kanununa aykırı olarak açık adresimin ve evimin fotoğraflarının alenen paylaşılmış olmasıdır. Hedef gösterircesine adresimi evimin fotoğraflarıyla birlikte manşet yaparak güvenliğimi tehlikeye atmak ne tür bir şiddettir?

Maalesef bu haberle birlikte sınır aşılmış oldu. Kanuni haklarımı aramak için tüm işlemleri başlatacağımı bildiririm."