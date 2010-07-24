Aslı Baş toprağa verilirken, bir manken daha balkondan düşerek öldü

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Facebook'tan ihanet mesajları

Bodrum'un Yalıkavak beldesinde bolkandan düşüp ölen Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın toprağa verildiği günün gecesi Antalya'dan ikinci bir mankenin ölüm haberi geldi.Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Fener Mahallesi, 1964'üncü Sokak'ta bulunan Akanay Sitesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki balkondan saat 05:00 sıralarında düşen bir kadının çığlıklarını duyanlar polisi aradı. Olay yerine giden ekipler binanın yanında bulunan bilgisayar mağazasının çatısında 22 yaşındaki Burcu Aluç'u kanlar içerisinde buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Burcu Aluç olay yerinde hayatını kaybetti.Nöbetçi savcı yaptığı incelemenin ardından Burcu Aluç'un cesedini otopsi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderdi. Olayın ardından manken Aluç'un düştüğü evin sahibi İbrahim T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.İfadesinde bir ay önce tanıştığı manken Burcu Aluç ile o gece bir barda içki içip daha sonra eve geldiklerini söyledi. Yatak odasında uyuduğu sırada, çığlık üzerine balkona koştuğunu ve Aluç'u düştüğü yerde kanlar içerisinde gördüğünü anlattı. Polis, olayın intihar mı, cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalara başlattı.Deri mağazalarında mankenlik yapan Burcu Aluç'un, evlenip boşandığı ve 3 yaşında bir oğlu olduğu belirtildi. Bir mankenlik ajansına bağlı çalışan Burcu Aluç'un, Facebook'taki sitesine ihanete uğradığını, terkedildiğini belirten yazılar yazdığı da ortaya çıktı. Burcu Aluç'un, olaydan bir gün önce Facebook'taki sitesine şu yazıları yazdığı belirlendi:‘Bin kere dönersen geçmişe bin kere ihanete uğrarsın.’, ‘Aşk dediğin şarkı bitinceye kadarmış, sevgili dediğin daha güzelini bulunca SATANMIŞ...!’, ‘Ben yokmuşum gibi davranırsan sen hiç olmamışsın gibi davranırım, kırılırsın!!!...’