Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: FOX Haber Türkiye'deki demokrasi için bana umut veriyor

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'de medyanın büyük çoğunluğunun iktidar güdümünde olduğuna dikkat çekerek FOX TV'nin iktidarın yayın organı gibi yayın yapmayarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir 'canını sıktığını' söyledi.

Washington Post gazetesi için bir yazı kaleme alan Aydıntaşbaş, FOX'un muhalif bir tarzı olmasa bile adil ve dengeli yayın yaptığını, günümüz Türkiye'sinde bunun cesurca olduğunu ifade etti. Yazar, FOX'un temkinli ve dikkatli şekilde Türkiye'de 'dokunulmaz' sayılan fiyat artışları, ekonomik sıkıntılar, devletin hukuk tanımazlığı, iktidarın muhalefet partilerini ve belediyelerini korkutma girişimleri gibi konulara değindiğinin altı çizildi.

Aslı Aydıntaşbaş'ın FOX Haber'i konu aldığı yazısının ilgili bölümleri şöyle:

"Bunların elbette bedeli oluyor. ABD'de Fox News, Capitol Hill'deki 6 Ocak isyanlarını örtbas ettiğinde, yalnızca izleyicilerine ve reklam verenlerine cevap vermek zorunda. Türkiye'de ise yüksek enerji maliyetlerinden şikayet edilmesi sebebiyle eski akşam haber spikeri Fatih Portakal'a soruşturma açıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portakal'ı kamuoyu önünde tehdit etti. Kanal yayınları sebebiyle düzenli olarak gözlemci tarafından cezalandırılıyor. Haber programı hükümetin siyasette dini kullanmasını ve muhalefet partilerinin yönettiği belediyelere reklam yasağını eleştirmesi sebebiyle 3 kez yayına kapatıldı."

"Gücümüz sadece haber sektöründe olmamızdan geliyor"

Yazıda FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün,"Gerçek gücümüz sadece haber sektöründe olmamızdan geliyor. Yıldızlarımız sıradan insanlar ve biz karlı bir şirketiz" sözlerine yer verilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Medyanın geri kalanında durum böyle değil. Medya sahiplerinin çoğu, hükümet sözleşmelerinin peşinden koşuyor veya inşaat, turizm veya finans sektörlerinde iş yapıyor ve bu da onları tepeden gelen baskıya karşı savunmasız hale getiriyor - sadece şimdi değil, aynı zamanda Erdoğan öncesi Türkiye'de de bu böyleydi."

Geçen günlerde İsmail Küçükkaya'nın konuğu olarak FOX TV yayınına katıldığını söyleyen Aydıntaşbaş, programın ne kadar çok kişiye ulaştığını sonradan fark ettiğini söylerken, şöyle devam etti:

"Fox'tan ayrıldıktan sonra tesisatçımızdan beni İsmail'de izlediğini söyleyen bir telefon aldım. Sonra bir bürokrattan, bir işadamından, annemin arkadaşlarından vb. telefonlar geldi. Bütün hafta, beni Fox'ta gördüklerini söyleyen insanlarla karşılaştım."

Aslı Aydıntaşbaş'ın The Washington Post için kaleme aldığı yazıyı okumak için tıklayın.