Aslı Aydıntaşbaş: Türkiye'nin ihtiyacı olan daha fazla ahbap çavuş kapitalizmi değil, kural temelli bir yönetim

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Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş Kanal İstanbul ile ilgili değerlendirmesinde, "Türkiye'nin ihtiyacı olan hararetle inşaatı temel alan daha fazla ahbap çavuş kapitalizmi değil, kural temelli bir yönetim" yazdı.

The Washington Post için bir köşe yazısı kaleme alan Aydıntaşbaş, Kanal İstanbul'un yapılmasının Türkiye'nin ceplerini daha da boşaltacağını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ekonomiyi kişisel olarak kontrol etmeye daha da teşvik edeceğini ifade etti.

"Erdoğan'ın usta bir taktisyen" olduğunu ifade eden Aydıntaşbaş, "O Kanal İstanbul'u Çin'den ülkeye para sokmak için kullanıyor. Bu sırada Montrö'yü ortaya atarak NATO müttefiklerine Türkiye'nin Rusya'yı kontrol altında tutmakta ne kadar önemli bir rol oynadığını hatırlatıyor. Aynı zamanda Putin'e karşı tek başına ayakta durabilen tek küresel siyasetçi olarak statüsünü güçlendiriyor" yazdı.

Kanal İstanbul projesinin hem çevreye hem de Türkiye'nin zor durumdaki ekonomisine çok zarar verebileceğini ifade eden Aydıntaşbaş, bu konunun Türk siyasetindeki yeni büyük mücadele konusu olacağı değerlendirmesinde bulundu.