Aslantuğ sertifikalı uçacak!

Mehmet Aslantuğ, Adana'da hem dizi çekiyor hem de uçuş dersleri alıyor.



Eşi Arzum Onan’ın korktuğu için yıllardır engellediği Aslantuğ, uçuş dersleri almaya başladı. Dizi setinin olduğu Adana’da Tarkim Uçuş Okulu’ndaki kurslara başlayan Aslantuğ, sertifika almak için ter döküyor. 1994’ten beri uçuş eğitimi alanında faaliyet gösteren Tarkim Uçuş Okulu, İstanbul ve Adana merkezli teorik bilgi ve uçuş eğitimi veren özel bir uçuş okulu ve Avrupa Havacılık Otoritesi (JAA) üyesi, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden onaylı.

