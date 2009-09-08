T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aslantuğ sertifikalı uçacak!

Mehmet Aslantuğ, Adana'da hem dizi çekiyor hem de uçuş dersleri alıyor.

08 Eylül 2009 03:00

Mehmet Aslantuğ, Adana'da hem dizi çekiyor hem de uçuş dersleri alıyor.

Eşi Arzum Onan’ın korktuğu için yıllardır engellediği Aslantuğ, uçuş dersleri almaya başladı. Dizi setinin olduğu Adana’da Tarkim Uçuş Okulu’ndaki kurslara başlayan Aslantuğ, sertifika almak için ter döküyor. 1994’ten beri uçuş eğitimi alanında faaliyet gösteren Tarkim Uçuş Okulu, İstanbul ve Adana merkezli teorik bilgi ve uçuş eğitimi veren özel bir uçuş okulu ve Avrupa Havacılık Otoritesi (JAA) üyesi, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden onaylı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24