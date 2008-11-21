Aslantepe’ye şeyh geldi

Birleşik Arap Emirliği yönetiminden Şeyh Mübarek el Nahayan, Galatasaray’ın Ali Sami Yen projesine yüzde 51 payla hâkim ortak oldu



Galatasaray’ın stadyum projesine Arap sermayesi ortak oldu. Ali Sami Yen Stadyumu’nun yıkılarak yerine alışveriş merkezi ve lüks konut yapılması, buna karşılık Seyrantepe’de Galatasaray’a stadyum inşa edilmesi için TOKİ’nin Ağustos 2007’de açtığı ihaleyi kazanan Eren Talu/Alke konsorsiyumu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)?merkezli Dhabi Group ve Al Zarooni ailesini projeye ortak aldı.



Ortaklar, mali krizden etkilenen projeyi tamamlamak için ‘Dhabi ErenTalu Alke İnşaat’ adlı yeni bir şirket kurdu. Dhabi Group’un yüzde 51 hisseye sahip bulunduğu şirkette hâkim ortak ise Arap tarafı oldu.



75 milyon YTL sermayeli yeni şirketin başkanlık koltuğuna da Dhabi Group’un Başkanı, BAE yönetiminden Şeyh Nahayan bin Mübarek el Nahayan oturdu.

Ortaklık için düzenlenen imza törenine, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ve şirket yöneticileri katıldı.



‘Eren Bey biraz deli’



Bayraktar, bu tür projelerin büyük cesaret istediğini belirterek, “Bu projeye girmek için biraz deli olmak lazım. Atın iyisine doru, adamın iyisine deli derlermiş. Eren Bey de biraz deli. Kaba inşaat yüzde 80’e vardı. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.



Konuşmasına besmeleyle başlayan Dhabi Group Murahhas Azası Parvez Ahmed Şahid, gruplarının Gürcistan’dan Kongo’ya 10 trilyon dolarlık yatırımının olduğunu belirterek, projeyi zamanından önce teslim sözü verdi.



Eren Talu/Alke Ortaklığı Başkanı Eren Talu ise, 5 aydır sürdürdüğü Dubai seferlerinin başarıyla sonuçlanmasından çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu delilik olabilir. Fakat işin içinde Galatasaray olunca ekonomik göstergeler ikinci planda kalır” dedi.



Polat katılmadı



Galatarasay Kulübü eski Başkanı Özhan Canaydın ise Şahid ve Al Zarooni Murahhas Azası Halid el Zarooni’ye, “İşte yeni Galatasaraylılar” diyerek teşekkür etti. Canaydın, “Adnan Polat, kulüple ilgili bir mazeret nedeniyle gelemedi. Eski bir başkan olarak, iznini almadan vekâlet ediyorum” dedi.



Tarihi törene (soldan sağa) DEİK Körfez İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu, Dhabi Group’tan Ahmed Şahid, Al Zarooni’den Halid el Zarooni, Abu Dhabi Büyükelçisi Hakkı Akil, Özhan Canaydın, Erdoğan Bayraktar ve Eren Talu katıldı.



Dhabi Group ve Al Zarooni inşaatta iddialı



Eren Talu - Alke İnşaat Ortaklığı, Ağustos 2007’de Ali Sami Yen ihalesini almış ve Aralık 2007’de Seyrantepe’deki ‘Aslantepe’ olarak anılan stadın temeli atılmıştı.

Geçen 1 yıl boyunca stadyum inşaatı sürdü. Ancak projenin zamanında tamamlanmayacağı endişesine küresel mali kriz eklenince Talu, Dhabi Group ve Al Zarooni ile ortak devam etme kararı aldı.



Ali Sami Yen Stadyumu Haziran 2009’da yıkılarak, inşaat alanı 300 bin metrekare olan rezidans ve alışveriş merkezi yapılması planlanıyor. Yeni ortaklardan Dhabi Group’un ana faaliyet alanı inşaat, bankacılık, telekomünikasyon, otelcilik ve turizm olurken, Abdülrahim Muhammed el Zarooni’nin başkanı olduğu Al Zarooni grubunun ana faaliyet alanı ise konut ve proje geliştirme, alışveriş merkezi yatırımları ve petrokimya.



1.4 milyar dolar gelir bekleniyor



Eren Talu, projenin toplam yatırım büyüklüğünün 700 milyon dolar olduğunu, bunun 200 milyon dolarının stadyum inşaatı, 200 milyon dolarının TOKİ payı, 300 milyon doların rezidans ve alışveriş merkezi yapımı olduğunu söyledi.



Projenin 5 yıllık olduğunu, bir yılın geçtiğini belirten Talu, 4 yıl içinde rezidans ve tesis satışından 1.4 milyar dolar gelir beklentileri bulunduğunu söyledi.

Talu, “Yeni şirket tüm yatırımın sahibi. Tüm haklarımızı şirkete devrettik. Türk tarafı yüzde 49’una sahip” dedi.



Projeye şu ana kadar 55 milyon dolar yatırdıklarını belirten Talu, işe başladıklarında ABD’li bir ortakları olduğunu hatırlatıp, “Her işte bir hayır var. ABD’li ortak Lehman Brothers’la finansman planlıyordu. Onlarla devam etsek, şu anda nerede olurduk, bilmiyorum” dedi.



‘El Sami Yen’ esprisi yapılıyor



Ortaklıkta başka projelerin de gündeme geleceğini belirten Talu, “Arap ortak var. Stadın adında bir Arap eki olabilir mi?” sorusu üzerine, bir yayın organında böyle bir espri gördüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:



“Bir ara kafamdan da geçirdim, yoksa rezidansın adı acaba El Sami Yen olsun mu diye... Çok ince bir espriydi.” Mecidiyeköy’deki alanın tapusunun kendilerinde olacağını anlatan Talu, alışveriş merkezine ciddi talep bulunduğunu söyledi.



Talu, imza töreni için Galatasaray Başkanı Polat’ı aradığını, ancak Polat’ın tarihi cuma olarak anladığını belirterek, bu sabah belediyede Riva ile ilgili çok önemli bir toplantısı olduğunu ifade eden Polat’ın, kendisine “Riva’yı halletmesi gerektiğini” söylediğini anlattı.

