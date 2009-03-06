Aslantepe’de yine maaş krizi

Yapımına yaklaşık 1,5 sene önce başlanan Aslantepe Türk Telekom Arena Stadyumu çalışanları paralarını alamadıkları gerekçesiyle 4. kez iş bıraktı



3 aydır maaş alamadıklarını öne süren yaklaşık 500 işçi iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler taşeron şirket ve üstlenici firma Eren Talu-Alke yetkililerinden en kısa sürede paralarının ödenmesini istedi. İşçiler paralarını alamadıklarından yiyecek bir ekmek bile bulamadıklarını söyledi.



İşçilerden Ayhan Akça, "Paramızı vereceklerini söylediler ama hala bir kuruş alabilmiş değiliz. 2 aydır evime para gönderemiyorum " dedi. Mustafa Akkuş ise "Ödeyeceğiz diyerek bizi kandırıyorlar paralarımızı alamıyoruz, Bir sigara için arkadaşımın elini öpecek duruma geldik" diye konuştu.



İşçiler daha sonra TEM'i trafiğe kapattı. Yaklaşık 10 dakika boyunca süren eylem sırasında uzun araç kuyrukları oluştu. İşçiler polisin olay yerine gelmesi üzerine yolu trafiğe açtı.



Bilet fiyatları belli oldu



Cim-Bom’un, UEFA Kupası 4. turunda 19 Mart Perşembe günü Hamburg’la oynayacağı rövanş maçının biletleri 9 Mart Pazartesi günü satışa çıkarılacak. Ali Sami Yen Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, 10.00’dan itibaren tüm Biletix gişelerinden satışa sunulacak. Bilet fiyatları eski ve yeni açık 60, kapalı alt-1 275, kapalı alt-2 225, numaralı grup-1 250, numaralı grup-2 200 TL olarak belirlendi.

