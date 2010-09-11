Aslantepe inşaatında göçük: 2 ölü

T24 - Galatasaray Kulübü'nün Seyrantepe'deki yapımı devam eden Türk Telekom Arena Stadı inşaatında iki işçi hayatını kaybetti.
Seyrantepe’de kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçinin toprak altında kaldığı bildirildi.
2 işçinin ölümüne neden göçüğe, işçilerin bulunduğu bölümün üzerinde çalışan iş makinasının yol açtığı ileri sürülüyor. Polis söz konusu iş makinasını olayın ardından gözaltına aldı. Öte yandan işçilerin cesetleri göçükten çıkarıldı. Cesetlerin olay yerine gelen savcıın incelemesinin ardından morga kaldırılması bekleniyor.