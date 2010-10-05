Aslanlar eğiticilerine saldırdı

T24 - Ukrayna’da bir sirk gösterisi sırasında aslanlar, aralarında çocukların çoğunlukta bulunduğu yüzlerce kişinin gözleri önünde eğiticilere saldırdı.



İşte aslanların bakıcılarına saldırdığı o an - Video





Aslan, eğiticinin çubuk ile dürtmesine sinirlenerek saldırdı.



Aslanın saldırdığını gören bir diğer aslan da eğitimcinin diğer koluna saldırdı.



Eğitici, aslanlardan uzaklaşmak için büyük çaba sarf ederken içeride bulunan diğer eğiticiler aslanlara vurarak uzaklaştırmaya çalıştı.



Saldırı esnasında izleyiciler çığlıklar atarak sirkten çıkmaya çalışırken iki aslanın saldırısına uğrayan eğiticinin imdadına dışarıda hazır bekleyen bir görevli sıktığı tazyikli su ile yetişti.



Tazyikli suya maruz kalan aslanlar zor da olsa eğiticiyi bırakarak kafeslerine yönlendirildi.