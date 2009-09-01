Aslanlar Ankara sınavında zorlandı

Rijkaard yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Başkent'te Ankaraspor'u 2-0 yendi. Aslan bu sonuçla 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti.



Maçta Galatasaray adına golleri 73. dakikada Harry Kewell atarken, 83. dakikada Nonda'nın attığı gol maçı 2-0 getirdi ve maç bu skorla bitti.



Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim döneminden beri ilk kez Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başladı.



Cimbom'un genç kaptanı Arda Turan Süper Lig'deki 4. maçında 5. asistini yaparken, Aslan bu sezon ilk kez bir lig maçında gol yemedi. Galatasaray bu galibiyetle puanını 12'ye çıkarttı ve Fenerbahçe'nin avarajla üstüne geçerek liderliği devraldı.

