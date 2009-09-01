T24 LogoT24 Logo
Spor

Aslanlar Ankara sınavında zorlandı

Galatasaray, Lig'in 4. haftasında Ankaraspor'u 2-0 yendi. Aslan bu sonuçla 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti.

01 Eylül 2009 03:00

Rijkaard yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Başkent'te Ankaraspor'u 2-0 yendi. Aslan bu sonuçla 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti.

Maçta Galatasaray adına golleri 73. dakikada Harry Kewell atarken, 83. dakikada Nonda'nın attığı gol maçı 2-0 getirdi ve maç bu skorla bitti.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim döneminden beri ilk kez Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başladı.

Cimbom'un genç kaptanı Arda Turan Süper Lig'deki 4. maçında 5. asistini yaparken, Aslan bu sezon ilk kez bir lig maçında gol yemedi. Galatasaray bu galibiyetle puanını 12'ye çıkarttı ve Fenerbahçe'nin avarajla üstüne geçerek liderliği devraldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24