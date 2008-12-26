Aslan'ı yabancıları sırtladı



Turkcell Süper Lig'de geride kalan 16 haftada Galatasaray'ın toplam 38 golünden 29'unu yabancı oyuncular attı. Çek yıldız Milan Baros 14 golle gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.





Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde yabancı oyuncuları en çok gol atan takım, aynı zamanda ligin en skorer ekibi unvanının sahibi Galatasaray oldu.



Ligin ilk bölümünü 38 golle tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte, gollerin 29'unu yabancı oyuncular kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Baros 14, Lincoln 7, Kewell 6, Nonda da 2 gol attı.



Ligin ilk bölümünde yabancı oyuncularının attığı gollerin toplam gollere oranı en yüksek takım da yine Galatasaray olarak kayıtlara geçti.



Sarı-kırmızılı takımın toplam 38 golünden 29'unu kaydeden yabancılar, yüzde 76,31'lik oranla takımlarının skor yükünü üstlendi.



Bu istatistikte, gollere yabancıları en az katkı yapan takım ise toplam 19 golden 3'ünü kaydeden Kocaelispor, yüzde 15,78 ile öne çıktı.



EN GOLCÜ YABANCI BAROS



2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde en golcü yabancı futbolcu, aynı zamanda ''Gol Krallığı'' yarışmasında 14 golle zirvede olan Galatasaraylı Milan Baros oldu.



Çek futbolcuyu 8 golle Gaziantepsporlu Tabata, 7 golle Galatasaraylı Lincoln, 6'şar golle de Denizlisporlu Roberts, Galatasaraylı Kewell, Antalyasporlu Djiehoua ve Eskişehirsporlu Youla izliyor.



ŞANSSIZ YABANCILAR



Ligin ilk bölümünde yabancı futbolculardan 3'ü kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.



Fenerbahçeli Edu Eskişehirspor, Beşiktaşlı Sivok Ankaraspor, Kocaelisporlu Tutoric de Ankaraspor maçlarında meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

