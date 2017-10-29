Aslan'a ilk çelme Trabzonspor'dan!

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanında 2-1 yenilerek ligde bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Ev sahibi Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 49'da Dame N'Doye, 69'da Yusuf Yazıcı'dan geldi. Galatasaray'ın tek sayısını 86'da Garry Rodrigues kaydetti.

Karşılaşmanın 45. dakikasında çıkan kavgada Trabzonspor'dan Olcay Şahan, Galatasaray'dan Sofiane Feghouli kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Badou Ndiaye 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ligin 10. haftasına girilirken mutlak lider durumunda olan Galatasaray 23 puanda kalmasına karşın zirvedeki yerini korurken; puanını 12'ye yükselten Trabzonspor 11'inci sıraya yükseldi.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Galatasaray başladı.

'2 Yusuf Yazıcı'nın driblinglerle 3 Galatasaraylı futbolcudan sıyrılıp Dame N'Doye'a aktardığı pasta Senegalli oyuncunun şutu çok zayıf kaldı, Muslera topun hakimi oldu.

'4 Trabzonspor, köşe vuruşunda gelişen pozisyonla gole çok yaklaştı. Direk dibine açılan orta, Galatasaray savunması tarafından kale çizgisinden uzaklaştırıldı.

'6 Editörün yorumu: Karşılaşma tempolu başladı. Evinde oynadığı son maçta Akhisar'dan 6 gol yiyen ve Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, diri bir görüntü çiziyor. Galatasaray ise Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor'un sıkça belirttiği gibi 'sakince' oynayarak rakibini tartıyor.

'8 Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta Dame N'Doye kafa vuruşu yaptı. Senegalli forvetin etkisiz şutu Muslera'da kaldı.

'9 Feghouli'nin yerden sert kestiği ortayı Onur Kıvrak ayaklarıyla uzaklaştırdı!

Karşılaşmada tempo çok yüksek, iki takım da orta alanı hızlı şekilde geçerek birbirlerinin ceza sahasında tehlike yaratıyor.

'13 Editörün yorumu: Trabzonspor, son haftalardaki görüntüsüne oranla çok daha etkili oynuyor. Bordo-mavili ekip, Galatasaray'ın bu sezon en iyi yaptığı şeyi; baskılı oyunu bu maç özelinde rakibinden daha iyi yapıyor. Ancak savunmada açıklar vermesine karşın genel görüntü olarak 'güvenli' bir oyun sergileyen Galatasaray da etkili hücumcularıyla hücuma hazır bir takım.

'15 Galatasaraylı Badou Ndiaye, sol kanattan kontraya çıkmak isteyen Dame N'Doye'a arkadan yaptığı sert müdahalenin ardından karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

'18 Denayer ve Muslera arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından Bero tehlikeli pozisyon yaratma şansı buldu ancak Muslera izin vermedi.

'19 Ndiaye ve Mariano çok güzel paslarla ceza sahasına sokuldular. Son olarak Mariano'nun ayağından çıkan şut, Onur için kolay bir top oldu.

'24 Yusuf'un kullandığı kornerde Okay Yokuşlu çok sert bir kafa vuruşu yaptı. Okay'ın sert vuruşu, direğin az farkla yanından auta gitti.

'28 Trabzonspor duran topları çok etkili kullanıyor! Pereira'nın uzun kullandığı taç atışında Muslera boşa çıktı. Bomboş kaleyle karşı karşıya kalan Mustafa Akbaş topu auta gönderdi.

Pozisyonda kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz eden Fernando Muslera sarı kart gördü.

'30 N'Doye ve Bero güzel bir organizasyonla Galatasaray ceza sahasına sokuldu. Son olarak N'Doye ile verkaç yapmak isteyen Bero'nun pası isabetsiz oldu.

Trabzonspor, bu dakikalarda Galatasaray kalesinde üst üste ataklarla gol arıyor.

'33 Editörün yorumu: Trabzonspor, bu sezon oynadığı en iyi futbolunu sahaya koyuyor. Bordo-mavililer çok istekli. Özellikle Bero, Yusuf ve N'Doye sık sık rakip kaleyi zorluyor.

Karadeniz ekibinin dağınık görünen savunmasını ise takımın kaptanı ve kalecisi Onur Kıvrak topluyor.

'35 Dakika itibarıyla Trabzonspor'un 4'ü isabetli 8 şutuna karşın Galatasaray'ın şutu bulunmuyor.

'43 Maçta büyük bir kavga yaşanıyor...

Trabzonspor'dan Olcay ve Galatasaray'dan Ndiaye yerde.

'45 Halis Özkahya, Olcay ve Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi!

İki takım da 10 kişi!

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 İkinci yarı Trabzonspor'un yaptığı santra vuruşuyla başladı.

'49 Gol! Trabzonspor, serbest vuruştan gelişen pozisyonda bomboş pozisyonda Dame Ndoye'un attığı golle takımını öne geçirdi: 1-0.

'51 Dame Ndoye'un pasında Okay ceza sahası çizgisinin bir adım önünden vurdu, Muslera son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

'52 Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşu direkt olarak auta gitti.

'54 Galatasaray'da Selçuk İnan oyundan çıkıyor. Yerine giren oyuncu Garry Rodrigues.

Bafetimbi Gomis de oyundan alınıyor. Eren Derdiyok sahada.

'58 Trabzonspor'da Matus Bero oyundan çıktı. Abdülkadir Ömür oyuna dahil olan isim.

'62 Mariano'nun ortasında Eren Derdiyok müsait pozisyonda topla buluştu ancak etkili bir vuruş yapamadı, korner.

Köşe vuruşundan gelişen pozisyonda Eren bu kez kafayla vurdu ancak top direkt auta gitti.

'65 Editörün yorumu: Galatasaray rakip yarı alana yerleşmekte sıkıntı çekiyor. Savunmada iyi yerleşen ve diri oynayan Trabzonspor, sarı-kırmızılı futbolculara açık bulma şansı vermiyor.

'68 Trabzonspor, Pereira-Yusuf ve Abdülkadir üçlüsüyle Galatasaray yarı alanında yaklaşık olarak 1 dakika boyunca paslaştı. Bordo-mavili futbolcuların bu paslaşması taraftarından alkış aldı.

'69 Gol!! Yusuf Yazıcı müthiş bir vuruşla farkı ikiye çıkardı!: 2-0. Editörün yorumu: 1997 doğumlu genç futbolcunun golü gerçekten izlenmeye değerdi.

'72 Galatasaray'da Tolga Ciğerci'nin yerine Yasin Öztekin oyuna girdi.

'78 Maicon, Mustafa Akbaş'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

'83 Dakika itibarıyla Trabzonspor 14 şutta 6 isabet yakalamış durumda. 1 şut çeken Galatasaray'ın isabetli şutu bulunmuyor.

'86 Gol!! Garry Rodrigues, ceza sahasında yakın mesafeden çok sert bir vuruşla farkı yeniden 1'e indirdİ: 2-1.

'88 Rodrigues yine denedi! Bu sefer Onur Kıvrak gol izni vermedi.

'89 Trabzonspor'da Onazi, yerini Hubocan'a bıraktı.

'90+1 Galatasaray bu dakikalarda 1 puan için yükleniyor. İkinci yarısı 10'a 10 oynanan maçta iki takımın oyuncuları yorgun durumda, sık sık pas hataları yapılıyor.

'90+2 Ndiaye Yusuf'a faulü sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Galatasaray 9 kişi.

'90+3 Trabzonspor'da Ndoye yerine Fabian Castillo oyuna dahil oldu.

Karşılaşma sona erdi.