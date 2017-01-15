Aslan tek golle galibiyeti buldu; Atiker Konyaspor 0-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren sayı 51'de Sabri Sarıoğlu'nun ayağından geldi. 71'de Ali Çamdalı ikinci sarı karttan kırmızı görerek, ev sahibi takımı maçta 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Riekerink'in öğrencileri, puanını 36 yaparak zorlu maratona galibiyetle başladı ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda sarı kırmızılı takım 51’de Sabri Sarıoğlu ile maçta öne geçti: 1-0. Bu gol skoru tayin etti ve Cimbom 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi ekipte Ali Çamdalı, 71’de gördüğü sarı kartın ardından itirazlarını yoğun şekilde sürdürünce Mete Kalkavan önce ikinci sarıyı, ardından da kırmızı kartını çıkardı. Konyaspor 10 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından Riekerink’in öğrencileri, puanını 36 yaparak zorlu maratona galibiyetle başladı ve Başakşehir’in 3 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi. Kocaman’ın takımı ise, 24 puanla yedinci sıradaki yerinde kaldı. Zorlu maratonun 18. haftasında Galatasaray, Karabükspor deplasmanına çıkacak. Atiker Konyaspor ise, evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

İlk yarıdan dakikalar

3. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Carole'nin ortaladığı topa ceza sahası içinde iyi yükselen Josue'nin kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

8. dakikada sol kanattan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Skubic'in kafayla indirdiği pasında penaltı noktasına inen top Bajic'in vuruşunda az farkla auta gitti.

33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Deni Milosevic’in ceza sahası içine gönderdiği ortada topla buluşan Nejc Skubic'in pasında Rijad Bajic’in müdahalesi yetersiz kalınca sarı kırmızılı savunma topu uzaklaştırdı.

38. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında sol kanattan Mehmut Uslu'nun ceza sahasına içine gönderdiği topla arka direkte boş durumda buluşan Skubic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

İkinci yarıdan dakikalar

51. dakikada Rodrigues'in sol kanattan yerden ceza sahasına gönderdiği topla arka direkte buluşan Sabri'nin vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Dönen topla yeniden buluşan Sabri meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1.

57. dakikada Sneijder’in kullandığı serbest vuruşta defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Sabri’nin şutu az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada Ali Çamdalı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Skubic'in vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çıktı.

71. dakikada Ali Çamdalı hakeme itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

76. dakikada Rodrigues’in ceza sahası yayının hemen solundan şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

86. dakikada Martin Linnes'in sağ taraftan taşıdığı topla sıfıra kadar indikten sonra ceza sahasına ortasında Sabri'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırdı.