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Spor

Aykut Kocaman'dan Mete Kalkavan’a tepki: Korkuyorsunuz, cesur değilsiniz!

Galatasaray karşısında mağlup olan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi

15 Ocak 2017 08:14

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Galatasaray 1-0 mağlup oldu. Maçtan sonra Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın değerlendirmeleri şöyle:

Kocaman’ın açıklamaları şu şekilde:

“Bu sezon ikinci kırmızı kartımızı gördük. İlk kart, oyuncumuz çok sevindi diye çıkmıştı. Bugün de itirazdan attılar. Galatasaray’ı rahatlatan, hakem Mete Kalkavan oldu. Durup dururken oyuncumuzu oyundan attı. Altıncı, yedinci maç oldu, hala inanılmaz hakem hataları var. 120 kilometre koşmuş bu çocuklar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor.

Bizim ülkemizde doğruyu yaparak, çalışarak bir şey olmuyor. Yan yollardan, çelme takarak gitmeyi bilmek lazım. Ali Çamdalı’nın söylediği şeyi şu an ben de söylüyorum Mete Kalkavan’a: “Korkuyorsunuz, cesur değilsiniz! Söylemek istediğim o kadar şey var ki. Bırakın Galatasaray yensin. Benim derdim Galatasaray’la değil, yanlış anlaşılmasın.”

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