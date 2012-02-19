Aslan sosyal demokratlar, liberal muhafazakârlarla barışıyor

T24 - Kurultayda 'Yeni CHP'yi göreceğiz. 'Liberal', 'gerici', 'yandaş', 'cemaatçi' diye yıllarca karşı cephe görülen Taha Akyol, Mehmet Altan, Fehmi Koru, Hüseyin Gülerce gibi isimler de davet edilecek.

Merhum Erdal İnönü’nün ‘Aslan sosyal demokratlar’ı yine kurultaya gidiyor. Kurultaylara, kavgalara alışığız, lakin bu sefer karşımızda bambaşka bir CHP olacak gibi. Görüntüsü, içeriğiyle ‘Yeni CHP’yi göreceğiz. Yer, Ankara’nın en büyük salonu olan ‘Arena.’ İsmine bakıp sahneye siyaset gladyatörlerinin çıkacağını zannetmeyin. Sahnede aydın, sanatçı, gazeteciler olacak. Hem de gökkuşağı gibi, siyasetin farklı rengini taşıyan isimler. Gözler daha çok ‘liberal’, ‘gerici’, ‘yandaş’, ‘cemaatçi’ diye yıllarca karşı cephe görülen isimlerde olacak. Çünkü Kemal Bey, liberal ve muhafazakâr isimlere kapıyı açıyor. Sadece solun değil, bu çevrelerin sembol isimlerini bizzat telefonla arayıp davet edecek. Kimler yok ki listede. Taha Akyol, Mehmet Altan, Mehmet Barlas, Nazlı Ilıcak, Fehmi Koru, Hüseyin Gülerce, Ali Bulaç, Ahmet Taşgetiren ilk akla gelenler. Sağlığı elverirse Yaşar Kemal’i, sürpriz olarak Orhan Pamuk’u ve Nuri Bilge Ceylan’ı da salonda görürsek şaşırmayalım. İşten ‘atılan-ayrılan’ gazeteciler de unutulmadı. Ece Temelkuran, Nuray Mert, Banu Güven listede.

Parti genel merkezine asılan dev ‘Büyük Demokrasi Şöleni’ pankartını değişimin habercisi olarak görmek bile mümkün. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uludere olayıyla uç veren, MİT kriziyle patlak veren AK Parti-liberal-cemaat ayrışmasını pas olarak görüp, gole çevirme niyetinde. AK Parti ile sorunu olan, kendini ‘öteki’ hissedenler zaten salonda olacak. Onların yanına, iktidara destek verip de son dönemde ilişkileri limonileşen isim ve kesimler de eklenecek. Burada en kritik isimler liberal görüşleriyle bilinen aydın, yazarlar ile Fethullah Gülen grubu ve muhafazakâr kesimin öne çıkan isimleri olacak. Kılıçdaroğlu, ‘aynı bağın gülü’ olmasak da ‘aynı geminin insanlarıyız’ mesajıyla CHP’ye soğuk duran sosyal kesimlere koridor açacak.

CHP’deki değişimin çağrılan isimlerle sınırlı olmayacağı da söyleniyor. Salona asılacak pankartlardan, atılacak sloganlara kadar her ayrıntıya önem veriliyor. Salonda salt 68 veya Silivri ruhu olmayacak. Biraz SHP, biraz Özal karışımı, Cem Boyner’in YDH’sini çağrıştıran sosyal demokrat - liberal bir kimya… Marjinal eylem, söylem, pankartlardan uzak duruluyor. CHP, bir kesim değil her kesimin, tüm ülkenin partisi yapabilmenin, iktidara gidebilmenin yolu da bu görülüyor. Kılıçdaroğlu konuşmasında partisinin dini inançlara saygılı olduğunu yineleyecek. İçerden yöneltilen ‘mezhep’ eleştirilerine ‘Bunlar küçük insanların işi’ diye cevap verecek.



CHP’nin 4’üncü devrimi



CHP tarihinde farklı yönlere evrildi. Ecevit ‘ortanın solu’, Baykal ‘Anadolu solu- Edebali yolu’ demişti. Kemal Bey’in hangi mesajları vereceğini sorduğumda, yakın çevresinden şu cevabı aldım: “Kemal Bey, Türkiye’nin üç devrim yaşadığını düşünüyor. Bunlar Cumhuriyet’in kuruluşu, çok partili hayata geçiş ve sosyal demokrasi. Şimdi sıranın dördüncüsünde olduğu ve bunu da CHP’nin realize edeceğini söyleyecek. O da tam demokrasi, hukuk devleti, özgürlükler.”

Bu kurultay ‘tüzük’ için toplanıyor. 87 maddelik tüzüğün yarıya yakını değişecek. Çarşaf liste, ön seçim ve genel başkan adaylığının kolaylaştırılması göze çarpan önemli değişiklikler. İkinci gün ise seyircisiz bir şekilde Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nda toplanacak CHP’liler. Görülen o ki iki günün sonunda değişen sadece ‘tüzük’ olmayacak. Partinin görünümü, duruşu ve söylemine ayar verilecek. Deniz Baykal-Önder Sav ikilisi ‘önümüzdeki kurultaylara’ bakacak.



Ricky Martin’den Mustafa Erdoğan’a



CHP ve kurultaylar biraz da kavga, çekişme ve sigara kokusudur. Deniz Baykal’ın Ricky Martin gibi sahneye çıktığı kurultayı saymazsak, diğerleri estetikten yoksundu. Kılıçdaroğlu, görsel şölenlerle dolu, modern bir kurultay hazırlatıyor. Parti yönetiminden Gürsel Tekin, Erdoğan Toprak ile profesyonel bir ekip en ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünmüş. O kadar ki hostes bile olacak kurultayda. Genç kızlar, salonun ortasında oturtulacak gazeteci, aydın, sanatçılara çay, kahve, iletişim hizmeti verecek. Delege, seyirci açılışta Mustafa Erdoğan’ın ünlü ‘Anadolu Ateşi’ ile coşturulacak. Salonda yedi bölgeden ezgiler çalınacak. Ezgiler arasında Kemal Bey’in “Onu CHP öldürdü” dediği Sabahattin Ali’nin ‘Aldırma Gönül’ü de var.

(Ömer Şahin- Radikal)