Aslan Reyes'le görüştü

T24 - Sezon başı alınamayan Reyes’in menajeri ile A.Madrid CEO’su Gil pazar İstanbul’a gelip Aysal’la görüştü. İspanyollar 7 milyon isterken, Cimbom 4 verdi. Son karar Atletico’da yarattığı krizle ilgili Arda’dan gelecek bilgi sonrası verilecek



G.Saray sezon başında bütün uğraşlarına rağmen transfer edemediği Atletico Madrid’li Jose Antonio Reyes konusunda taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Arda’nın takımdan ayrılmasının ardından milli yıldızın boşluğunu Reyes ile doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar 16 Haziran’da kulübün internet sitesinde İspanyol yıldız ile birlikte Ujfalusi ve Forlan ile görüşmelerin başladığını resmen açıklamıştı. Sonraki süreçte yapılan yoğun görüşme trafiğine bizzat başkan Ünal Aysal’ın da dahil olmasına karşın yapılan temaslarda İspanyol ekibinin Forlan’la beraber satmak istemesi ve yüksek maliyeti nedeniyle üçlü paketten sadece Ujfalusi’ye vize çıkmış, Reyes’in transferleri gerçekleşmemişti.

Hocasına küfretmişti



Atletico Madrid’i ikna edemeyen sarı-kırmızılılar yerine son anda Riera’yı transfer etse de geride kalan 12 haftalık bölümde bu oyuncunun beklentileri karşılayamaması Reyes’in, yönetimin transfer listesinin ilk sırasında yer almasına neden oldu.



Bütün bu gelişmelerin ardından bu sezon A.Madrid’de yaşadığı problemlerle gündeme gelen Reyes’in devre arasında G.Saraylı olabilme ihtimali iyice arttı. Madrid ekibinin ligde A.Bilbao ile oynadığı maçta 57. dakikada oyundan alınmasına sinirlenen Reyes çıkarken hocası Manzona’ya küfür ederken kameralara yakalanırken sonraki 4 lig maçı ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki Udinese maçında 11’e alınmamıştı.

3 milyon Euro istedi



Teknik Direktör Manzano ile Reyes arasında yaşanan sorunun takımı daha fazla etkilemesine izin vermek istemeyen Atletico Madrid yönetimi de bu konudaki ilk ciddi hareketini yaptı ve kulübün sahibi ve CEO’su Miguel Angel Gil, oyuncunun menajeri Mariano ile birlikte Real Madrid derbisinin ardından G.Saray ile görüşmek üzere önceki gün İstanbul’a geldi.



Son olayların ardından ocakta Reyes’i elden çıkarmaya sıcak bakan Gil, 30 Haziran 2014’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilgili olarak G.Saray Başkanı Ünal Aysal ile biraraya geldi. Bu zirvede Atletico 7 milyon bonservis talep etti, sarı-kırmızılılar 4 verdi. Ayrıca menajeri Mariano da Reyes için yıllık 3 milyon Euro istedi. Taraflar arasında resmi bir anlaşma olmazken sarı-kırmızılıların Arda ile görüşerek Reyes’i ve özellikle son zamanlarda yaşananları soracakları ve transferde buna göre hareket edecekleri öğrenildi.



Reyes bu sezon formsuz!



İspanya La Liga’da 13 haftada topladığı 16 puanla 11. sırada bulunan Atletico Madrid’de Jose Antonio Reyes bu sezon bir türlü form tutturamadı. İspanyol takımıyla bu sezon 7’si on birde, 4’ü ise sonradan oyuna girmek üzere 11 lig maçına çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu gol atma başarısı gösteremedi. Reyes, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 7 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.



İspanyol oyuncu 2008’den bu yana oynadığı Atletico Madrid formasıyla geçen sezon ise 34 mücadeye çıkıp 6 gol atma başarısı göstermişti.

Bir görüş; Güntekin ONAY



Tam gereken isim



G.Saray’ın santrfora ihtiyacı var şeklinde herkes hep bir ağızdan fikir beyan ederken ben orta sahada yaratıcı, dikine oynayan, sorumluluk alabilen bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Neticede sarı-kırmızılıların elinde İsveç ve Çek Milli Takımları’nın santrforları var. Ancak takım pozisyona giremiyor. Mersin İY maçının 2. yarısı hariç santrforunu pozisyona sokabilen bir oyuncu yok. Yani sorun santrfordan çok orta alanda.



Reyes, G.Saray’ın ihtiyacı olan tipte bir oyuncu. Zeki, yetenekli, dikine oynayan, kaleyi düşünen tecrübeli bir oyuncu. Ancak onu çizgide oynatmak bence hata olur. Mevcut sistem 4-1-4-1. Bu sistemde ya sol çizgide ya da sağ çizgide gidip-gelen bir Reyes olmaz. Ancak şu bir gerçek ki Kazım ve Riera’dan daha üretken olur. Reyes yıllardır takip ettiğim, tanıdığım ve kariyerini dikkatle izlediğim bir oyuncu. Kariyeri boyunca hep potansiyelinin altında işler yaptı. Hızlı, zeki, harika bir sol ayağı var, çalım ve pas özellikleri var, üst düzey takımlarda oynadı ancak harika bir maçın ardından 3 maç ortalarda görünmedi. Hep problemli oyuncu sıfatıyla anıldı. İdare edilmesi zor bir oyuncu olduğu da gerçek.



