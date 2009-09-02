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Yaşam

Aslan mı daha zeki, yoksa kaplan mı?

Oxford Üniversitesi zooloji bölümünün araştırmasında, kaplanların beyninin aslan, leopar ve jaguarlara göre yüzde 16 daha büyük olduğunu saptandı.

02 Eylül 2009 03:00

Araştırmacılara göre kaplan beyni, kedigiller içinde en büyük beyinlerden biri. Oxford Üniversitesi zooloji bölümünün araştırmasında, kaplanların beyninin aslan, leopar ve jaguarlara göre yüzde 16 daha büyük olduğunu saptandı.

Evrimsel açıdan beynin boyutunun zeka seviyesiyle ilişkilendirildiği bilinmekte.

Oxford Üniversitesi Doğal Hayatı Koruma ve Araştırma Bölümünden Dr Nobby Yamaguchi, ''araştırmalarımızda şunu gördük ki, kaplanların diğer 3 türden yani aslan, jaguar ve leoparlardan daha büyük bir beyni var. Diğer 3 yırtıcı kedi ise benzer bir beyin boyutuna sahip'' dedi.

Yamaguchi, ayrıca kaplanların kafataslarının da aslanlara göre daha uzun ve büyük olduğunu söyledi.

Yamaguchi “şundan eminiz ki kaplanlar daha yaratıcı ve zeki“ dedi.

Yamaguchi’ye göre şimdi yapmaları gereken kaplanların beyninin hangi bölümünün daha büyük ve gelişmiş olduğu sorusunu bulmak....

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