Aslan İbo'yu istiyor



Potada şampiyonluk planları yapan ve özellikle yaptığı yabancı oyuncu transferleri ile gündeme oturan Galatasaray Cafe Crown, çok büyük bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı... Yerli kadrosunda bir süredir ciddi sıkıntı yaşayan, ayrıca Tufan Ersöz’ün de sakatlanarak sezonu daha başlamadan kapatmasıyla bir hayli zor durumda kalan Cim Bom’un, ismi ezeli rakibi Fenerbahçe ile özdeşleşmiş olan İbrahim Kutluay’ı transfer etmek için girişimlere başladığı belirlendi.





Henüz karar vermedi



Yıldız oyuncu geçtiğimiz yılın ortasında askerlik problemi nedeniyle Fenerbahçe Ülker’den ayrılarak Yunanistan’ın PAOK takımında sezonu tamamlamış, yeni sezon için ise Fenerbahçe antrenörü Tanjeviç kendisini Sarı-Lacivertli ekipte düşünmediğini söylemişti. Kepez, Antalya Büyükşehir, Pınar Karşıyaka ve yurt dışından birçok teklif alan yıldız oyuncu, yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceğine karar vermediğini açıklamıştı. İbrahim şu an boşta ve teklifleri değerlendiriyor.



Emre’nin rövanşı mı!



Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan İbrahim Kutluay’ın transferine Galatasaray seyircisinin nasıl bakacağı soru işareti... Sarı-Kırmızılı tribünlerle arasının bozuk olduğu bilinen ve her maçta Galatasaray taraftarıyla münakaşaya giren Kutluay, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada, ‘Asla Galatasaray forması giymem’ demişti. Ancak Galatasaray Yönetimi’nin de bu transferi gerçekleştirmeyi çok istediği ve futbolda Emre’nin Fenerbahçe’ye gidişinin rövanşını potada almak istediği öğrenildi.



Fanatik

