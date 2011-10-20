-Aslan gibi başladılar ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - THY Avrupa Basketbol Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Medical Park, (D) grubundaki ilk maçında Polonya'nın Asseco Prokom takımını 76-72 yendi. Polonya'nın Gdynia kentinde yapılan karşılaşmanın ilk periyodu 21-19 Galatasaray Medical Park'ın üstünlüğüyle geçilirken, devre arasına önde giren takım 37-32'lik skorla Asseco Prokom oldu. Maçın 3. periyodunda rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Türk temsilcisi, bu periyodu 59-48 önde tamamladı ve maçtan 76-72 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda Jaka Lakovic, 21 sayıyla maçın yıldızı olurken, Preston Shumpert 12, Luksa Andric de 11 sayıyla çift haneli rakama ulaşan diğer isimler oldu. Asseco Prokom'da ise Donatas Motiejunas ile Adam Hrycaniuk 15'er, Oliver Lafeyette 12, Alonzo Gee de 10 sayı üretti. Galatasaray Medical Park, gruptaki 2. maçını 27 Ekim Perşembe günü Rusya'nın Unics Kazan takımıyla İstanbul'da yapacak.