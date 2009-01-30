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Spor

Aslan, galibiyet peşinde

Galatasaray, Denizlispor deplasmanında galibiyet parolasıyla sahaya çıktı

30 Ocak 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de geçen hafta lider Sivaspor'a mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray, Denizli deplasmanında galibiyet peşinde.

G.Saray'da sakatlıkları düzelen Servet, Nonda ve Linderoth kadroya dahil edilirken, sakatlığı henüz geçmeyen Lincoln, Kewell, Serkan Çalık ve cezalı Ümit Karan kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın sahaya; De Santics, Emre Aşık, Servet, Meira, Hakan Balta, Sabri (Aydın Yılmaz), Barış Özbek, Ayhan, Mehmet Topal, Arda Turan ve Baros onbiri ile çıktı.

Denizlispor'da ise sezonu kapatan izzet Akgül, sakatlığı süren yeni transfer Wescley kadroda yer almazken, yine sakatlıkları tam geçmeyen Selahattin, genç oyuncu İsmail Baydil, yeni transferler Bangoura ve Berberovic'in oynayıp oynamayacakları maç saatinde belli olacak.

Ege temsilcisi Denizlispor'un ise sahaya; Cenk, Feridun (Şener), Couto, Fatih Yiğen, Çağlar Birinci, Emin, Güray, Zafer Çevik, Braga, Caner Celep ve Roberts onbiri ile çıkması bekleniyor.



DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Sarı-kırmızılılar, 1983-84 sezonunda Birinci Lig'e yükselen Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde şimdiye kadar Denizli'de 17 maça çıkarken, bunlardan 10'unu ''Cim Bom'', 2'sini ''Horozlar'' kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray, deplasmanda rakibine toplam 28 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü.

DENİZLİSPOR 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Denizlispor, Galatasaray karşısında ligde 10 maçtır kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunu ilk yarısındaki maçta Denizli'de 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 10 maçtan 6'sını yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.

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