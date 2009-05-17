Aslan evinde mutlu

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Turkcell Süper Lig’de 32. hafta maçında Galatasaray, kendi saha ve seyircisi önünde, düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek hem Avrupa Ligi, hem de Şampiyonlar Ligi umutlarını devam ettirdi.Galatasaray’da Sabri, Nonda, Kewell gibi oyuncular maça yedek başlarken, yaklaşık 15 ay aradan sonra genç oyuncu Uğur Uçar yedekler arasında yer aldı. Tecrübeli oyuncular Ümit Karan ve Hasan Şaş da kadroda yer almayan oyunculardı.Gençlerbirliği’nde ise kaleci Isailovic ve Momha dışında muhtemel onbiri ile sahada yer aldı.Galatasaray’da çok sık sakatlanan defans oyuncusu Emre Güngör, maçın 35. dakikasında tekrar sakatlanarak yerini Kewell’a bıraktı.İlk yarıda karşılıklı ataklar olurken, bu pozisyonlardan Galatasaray Mehmet Topal ve Kewell, Gençlerbirliği ise Mustafa Pektemek ile faydalanamadı ve devre golsüz sona erdi.İkinci yarıda Galatasaray daha istekli görünürken, Gençlerbirliği daha temkinli oynadı.Ev sahisi sarı-kırmızılı ekip aradığı golü 63. dakikada Avustralyalı oyuncusu Kewell ile buldu.Golden 4 dakika sonra Barış ile Galatasaray farkı ikiye çıkarttı.Maçın bu skorla bitmesi beklenirken konuk ekip Gençlerbirliği uzatma dakikalarında Kahe ile golü bulmasına rağmen bu yeterli olmadı ve maç 2-1 Galatasaray’ın lehine sona erdi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 58’e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 38 puanda kalmış oldu.Stat: Ali Sami YenHakemler: Koray Gençerler, Adil Sinem, Ekrem KanGalatasaray: De Sanctis, Serkan Kurtuluş, Emre Güngör (Dk. 35 Kewell), Emre Aşık, Hakan Balta, Barış, Ayhan, Mehmet Topal, Arda, Lincoln, BarosGençlerbirliği: Recep, Hakan Aslantaş, Mehmet Polat, Koray, Eren, Burhan Eşer, Cem Can, Mehmet Nas, Bilal, Kahe, Mustafa PektemekGoller: Dk. 63 Kewell ve Dk. 67 Kewell (Galatasaray), Dk. 90 Kahe (Gençlerbirliği)12. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.21. dakikada sağdan Mehmet Nas'ın ceza sahası ortaladığı topa kale önünde iyi yükselen Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.24. dakikada ceza sahası dışında yaklaşık 25 metre mesafeden, Gençlerbirliği Bilal ile serbest vuruş kullanırken, barajı aşan topu köşede De Sanctis tokatlayarak durdurdu ve pozisyonu takip eden Koray, ofsayt pozisyonunda kalınca tehlike sonlandı.42. dakikada ceza sahası önünde Kewell'ın şutu istediği gibi olmayınca, top farklı olarak yandan auta çıktı.İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.