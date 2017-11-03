Aslan evinde kükredi!

Süper Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 5-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 7’de Mariano, 43’te Maicon, 50’de Tolga Ciğerci, 46 ve 81’de (pen.) Bafetimbi Gomis’ten geldi. Başkent ekibinin tek sayısını 84’te Aleksandar Scekic kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray ligdeki puanını 26’ya çıkararak 2. sıradaki Başakşehir’le aradaki puan farkını 6’ya çıkardı. Gençlerbirliği ise 8 puanla ligin 17. sırasında bulunuyor.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya konuk ekip Gençlerbirliği başladı.

'5 Editörün yorumu: Maç, ev sahibi Galatasaray'ın hakim oyunuyla başladı. Ancak sarı-kırmızılı ekip henüz ciddi bir gol pozisyonu geliştirebilmiş değil.

'7 Gol!! Gomis'in müthiş bir organizasyon sonucu verdiği pasta ceza sahası içinde kaleciyle bire bir kalan Mariano ağları havalandırdı: 1-0.

'9 Tolga Ciğerci ceza sahası dışında uzak mesafeden şansını denedi. Tolga'nın şutuna kaleci Hopf parmak ucuyla dokundu; korner.

Sarı-kırmızılılar köşe vuruşundan etkili bir hücum geliştiremedi.

'16 Khalili'nin ortasında Scekic kafayla vurdu, Fernando Muslera için kolay top oldu. Bu şut, Başkent ekibinin karşılaşmadaki ilk şutu oldu.

'18 Editörün yorumu: Gençlerbirliği, Serdar Özkan'ın bulunduğu kanattan sık sık atak yapıyor. 3-5-2 dizilimiyle sahada olan Galatasaray savunması, Maicon'un yakın oynadığı kanatta Serdar'ı durdurmakta güçlük çekiyor.

'21 Palitsevich'in altıpasa gönderdiği pasta Vedat Muriqi iyi pozisyon alıp zor bir vuruş gerçekleştirdi. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, zor pozisyonda topu kornere çeldi.

'25 Editörün yorumu: Ev sahibi Galatasaray, golden sonra hücum sayılarında azalma yaşadı. 16-21. dakikalar arasında ataklarını sıklaştıran Gençlerbirliği de bu dakikalarda geriye çekilmiş durumda ve top daha çok orta alanda oynanıyor.

'29 Belhanda'nın serbest vuruştan yaptığı ortaya Brezilyalı savunmacı Maicon'un yaptığı kafa üst direğe çarparak auta gitti. Sarı-kırmızılılar, etkili bir gol şansından yararlanamadı.

'35 Editörün yorumu: Golü yedikten sonra yaklaşık olarak 5-10 dakikalık periyotta hücum yapan Gençlerbirliği, bu dakikalarda geriye kapanmış durumda. Maçta topa ve tempoya hakim olan Galatasaray'a karşı Gençlerbirliği kapanıyor ancak Galatasaraylı futbolcular da orta alanda dikine az sayıda pas ve koşu yapıyor.

'41 Khalili'nin serbest vuruştan gönderdiği uzun topta Claro kafayı vurdu ancak etkisiz şut, direkt olarak auta gitti.

'42 Gençlerbirliği forması giyen Diallo, Belhanda'ya yaptığı faullü müdahalenin ardından karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

Gol!! Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde çok iyi yükselen Maicon, ağlara giden etkili kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

'44 Galatasaray, Rodrigues'le üst üste yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Gençlerbirliği savunması, topu içeri gönderebilmesi halinde Gomis'i boş kaleyle karşı karşıya bırakacak olan Rodrigues'in önünü çok iyi kapattı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 İkinci yarıya ev sahibi Galatasaray başladı.

Gençlerbirliği'nde sarı kartlı Diallo'nun yerine Milinkovic oyunda. Galatasaray'da ise herhangi bir değişiklik yok.

'47 Gol!! Galatasaray, Fransız golcüsü Gomis'le farkı 3'e çıkardı. Belhanda'nın ceza sahasında verdiği pasta kolay bir pozisyon yakalayan Gomis, hata yapmadı ve farkı 3'e çıkardı: 3-0.

'48 Eren'in pasında Gomis kaleyi yokladı, Fransız golcünün sert vuruşunda Gençlerbirliği kalecisi Hopf hata yapmadı.

'50 Gol!! Eren'in çok iyi getirdiği pasta Tolga Ciğerci topu kolay pozisyonda tamamladı: 4-0.

'53 Galatasaray'da Selçuk İnan oyuna giriyor. Sarı kart sınırında olan Fernando oyundan alınan isim.

'56 Sarı-kırmızılılar ekibin ikinci golünü kaydeden Maicon, yerini Iasmin Latovlevici'ye bıraktı.

'61 Editörün yorumu: Skor avantajını net bir skorla elinde bulunduran Galatasaray, rahat şekilde hücum yapıyor. Başkent ekibi, ev sahibi Galatasaray'a karşı özellikle orta sahanın direncini kaybetti.

'62 Gençlerbirliği'nde Murat Duruer sarı kart gördü.

'63 Başkent temsilcisinde Khalili'nin yerine Issah oyunda.

'67 Murat Duruer'in ince pasında altıpas içinde topla buluşan Ahmet İlhan, istediği vuruşu yapamadı.

Gençlerbirliği'nde Issah, Belhanda'ya yaptığı faullü müdahalenin ardından sarı kart gördü.

'73 Latovlevici'nin ceza sahasına yaptığı ortada Serdar'ın kafa vuruşu kaleci Hopf'tan döndü. Müsait pozisyonda tek vuruşta tamamlamak isteyen Tolga Ciğerci, topa istediği şekilde vuramadı.

'76 Selçuk İnan, orta alanda kendi kapıp ileri çıktığı topta Rodrigues'e çok güzel bir pas verdi. Rodrigues, kapanan Gençlerbirliği savunması karşısında şut fırsatı bulamadı.

'79 Editörün yorumu: Galatasaray bu dakikalarda kontrolü kaybeden rakibine karşı sıkça pozisyon buluyor. 4 farklı skorun verdiği rahatlıkla oynayan sarı-kırmızılılar, pozisyonları cömertçe harcıyor.

'81 Gomis'in şutunda Claro elle oynadı, karar penaltı!

Gol!! Gomis, penaltıyı gole çevirdi: 5-0.

'83 Galatasaray'da Tolga Ciğerci'nin yerine Koray Günter oyunda.

'84 Gençlerbirliği, duran top organizasyonundan Scekic'in kafa vuruşuyla golü buldu: 5-1.

'88 Serdar Aziz, elle oynadığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Milli savunmacı, sarı kart sınırında olması sebebiyle takımının bir dahaki karşılaşmasında forma giyemeyecek. Galatasaray, haftaya Başakşehir deplasmanına gidecek.

Maç sona erdi.