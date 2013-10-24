Aslan, Devler Ligi'nde nihayet 3 puanı kopardı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki üçüncü maçında Danimarka'nın FC Kopenhag takımını ağırladı. Melo, Sneijder ve Drogba'nın golleriyle 3-1 kazanan Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu seneki ilk galibiyetini elde etti.

B Grubu'ndaki ilk maçında Real Madrid'e 6-1 mağlup olan ardından Juventus'la 2-2 berabere kalan Galaatsaray, böylece gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 10. dakikada Melo ile golü buldu Sağ kanattan Dany'nin ortasında Melo harika bir kafa vuruşuyla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Hızlı gelişen Galatasaray atağında Eboue, rakip ceza alanına hareketlendi ve sol çaprazdan ceza alanına giren Sneijder'e yerden pasını gönderdi. Sneijder de gelen topu sağ ayağıyla uzak köşeye gönderdi ve farkı 38. dakikaad 2'ye çıkardı.

İlk yarının uzatmalarında attığı golle Didier Drogba, Galatasaray'ı 3-0 öne geçirdi.

Böylece ilk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle bitti.

Claudemir De Souza skoru belirleyen golü attı, Claudemir, 88. dakikada, ceza alanı ön çizgisinden Galatasaray savunmasının arasından ceza alanına girip karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı mağlup ederek Kopenhag'ın ilk golünü attı; skoru 3-1 yaptı.

Drogba rekor kırdı! Didier Drogba, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 42'ye çıkararak Juventus'un ve İtalya'nın efsane futbolcusu Alessandro Del Piero'yu geride bıraktı. Fildişi Sahilli yıldız futbolcunun şimdiye kadar UEFA'nın düzenlediği bütün organizasyonlarda attığı gol sayısı ise 47 oldu.

Mancini sonunda kazandı Şampiyonlar ligi'nde son zamanlarda iyi sonuçlar alamayan Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini, Kopenhag maçında alınan 3-1'lik galibiyet ile Devler Ligi'nde 7 maç sonra galibiyete ulaştı. Galatasaray’ın başında ilk maçına Juventus karşısında Şampiyonlar Ligi gruplarında çıkan Roberto Mancini sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. İlk 11'de 8 yabancı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Roberto Mancini, ilk 11 kişilik kadroda 8 yabancı oyuncuya görev verdi. Yabancı sınırlaması nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de sadece 6 oyuncusuna kadroda yer verebilen teknik direktör Mancini, Avrupa kulvarında bu sınır olmadığı için Kopenhag karşısında takımının tüm yabancı futbolcularını 18 kişilik kadroya dahil etti. Muslera, Melo, Sneijder, Drogba, Dany, Bruma, Chedjou ve Eboue ilk 11'de yer alırken, Amrabat ile Riera ise yedekler arasında bulundu. Riera bu kez yedek kaldı Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid ve Juventus maçlarında ilk 11'de yer alan Galatasaray'ın İspanyol oyuncusu Albert Riera, Kopenhag maçında yedek kaldı. Ligde henüz forma şansı bulamayan Riera, "Devler Ligi"nde gruptaki ilk iki maçın ardından, Danimarka temsilcisine karşı yedekler arasında sahaya çıktı. Sakatlığı bulunan Hakan Balta'nın yerine savunmanın solunda Riera'yı tercih etmeyen teknik direktör Mancini, bu mevkide Dany'ye görev verdi. Fatih Terim tezahüratları bu kez yapılmadı Sarı-kırmızılı taraftarlar, görevinden alınan teknik direktör Fatih Terim lehine tezahüratları Kopenhag maçı öncesi yapmadı. Terim'in görevden ayrılmasının ardından oynanan maçlarda "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yapan taraftarlar, Kopenhag mücadelesi öncesinde ise bu yönde bir tezahüratta bulunmadı. Öte yandan, karşılaşma öncesi Türk Telekom Arena'yı dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, takımlarına büyük destek verdi. Mücadeleyi, az sayıda Kopenhag taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

Mancini: Bu kadarını beklemiyordum

Oyuncularının performansının kendisini şaşırttığını söyleyen Mancini, "İlk yarı, ilk 60 dakika iyiydik. Ben de bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Daha hazır değiliz. Ama oldukça iyiydik." dedi.

Oyuncu değişiklikleri sorulan İtalyan teknik adam, "Melo'nun kas sıkıntısı vardı. Didier ile Wesley de son dönemde çok fazla maç oynadı. Bu nedenle onları kenara aldım" ifadelerini kullandı.

'Değeştirmemiz gereken şeyler var'

Takımda değiştirmeleri gereken şeyler olduğunu vurgulayan antrenör, "Hala zamana ihtiyacımız var. 60 dakika iyiydik. Ama değiştirmemiz gereken şeyler var. Yeni bir teknik direktör geldi takımın başına, geliştirmemiz gereken şeyler var. Bu gece taraftarlar için mutluyum." diye konuştu.

Mancini gruptaki şanslarını değerlendirirken, "Grup hala açık. Bir önceki beraberlikle bu grubu açık hale getirdik. Son maçta Juventus karşısında final oynamak istiyorsak, kendimizi geliştirmemiz lazım." sözleri ile cevap verdi.

'Burak için üzgünüm'

Burak Yılmaz hakkında görüşlerini belirten Mancini "Burak harika bir maç ortaya koydu. Üzgünüm çünkü 3-4 pozisyonu vardı. Atsaydı daha iyi olacaktı" şeklinde konuştu.

'Sneijder daha da iyi olacak'

Wesley Sneijder'in performansıyla ilgili sorulan soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Sneijder çok iyi bir oyuncu. Şu anda iyi bir performans vermeye başladı. Fiziksel olarak daha da iyi duruma gelince daha iyi işler yapacaktır. Son dönemde antrenmandan çok maç yaptı. Açığı kapatınca daha iyi olacak" yorumunu yaptı.

Melo: Robot değilim

Galatasaray'da Kopenhag karşısında ilk golü kaydeden Felipe Melo, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

'Herkes mücadele etti'

"Bugün sadece Melo, Drogba, Sneijder'in galibiyeti olmadı. Önemli bir maçtı. Galatasaray takımının maçıydı. Herkes mücadele etti koştu. Kaleciden forvete kadar herkes gerekeni yaptı. Geçen sezon evimizde iyi bir performans gösterememiştik. Şampiyonlar Ligi'nde evimizde kazanmanın bir özlemi vardı. Güzel bir galibiyet oldu."

'Real Madrid'e karşı ilk golü bulursak yeneriz'

"Real Madrid karşısında Fatih hocamızın önderliğinde basan bir takım vardı. İlk golü bulsak farklı olabilirdi. Bugün de basan bir takım vardı. İlk golü bulmamız avantaj oldu. R. Madrid karşısında da golü bulsak farklı olurdu."

'Ben de robot değilim'

"Bir futbolcu için sezon öncesi kampı önemlidir. Ben de robot değilim. Sezon öncesi kampını iyi şekilde geçirmem lazım. Geçen sene 2 ay geç katıldım. Amerika'da çalışmalarımı yapıyordum ama o farklı. Bu sezon kampa katıldım ve daha iyiyim. Bu maçta iyi oynadığımı düşünüyorum."