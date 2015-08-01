Aslan Cecil’in katili sır oldu

Afrika ülkesi Zimbabve’de çıktığı avda ülkenin sembolü erkek aslan Cecil’i öldüren Amerikalı dişçi Walter Palmer (55) hayvanseverlerin hedefi olunca, ortalıktan kayboldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, dişçinin Minnesota eyaletine bağlı Bloomington kentindeki özel muayenehanesinin önünde birçok protesto eylemi yapılırken, bazı hayvan hakları aktivistleri, kapısına ‘Cehennemde yan’, ‘Palmer seni bekleyen derin bir çukur var’, ‘Katil’ yazılı afişler astı.

İadesi istendi

İnternet üzerinden de ölüm tehditlerine varan tepkiler alan Palmer, muayenesini kapatarak ortadan kayboldu.

Amerikalı yetkililer, Palmer hakkında soruşturma açtıklarını ancak dişçiye henüz ulaşamadıklarını açıkladı. Zimbabve hükümeti de Palmer’ın yasadışı avlandığı gerekçesiyle kendilerine iadesini istedi. Palmer’ın, Cecil’i avlamak için parktaki bazı görevlilere toplam 50 bin dolar ödediği tahmin ediliyor.