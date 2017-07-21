Aslan Avrupa'da yok!

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda deplasmanda Östersunds’a 2-0 yenilerek işleri zora sokan Galatasaray, evinde aldığı 1-1’lik skorla UEFA’ya veda etti. Geçen sezon 4. olarak UEFA Avrupa Ligi’ne ön elemelerden gitmek zorunda kalan sarı-kırmızılılar, eşleştiği ilk rakip karşısında 2-0(d) 1-1’lik skorlarla elendi.

Maça gergin başladı Galatasaray. Kolay değil, İsveçliler hariç çoğu sporseverin ilk kez duyduğu bir rakibe karşı, ilk maçta deplasmanda 2-0 kaybetmişti. Aslan gol yemeyecek ve varını yoğunu ortaya koyarak maçı farklı kazanacaktı. Taraftarı Aslan’ı yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılılar sahaya çıktığı anda müthiş desteklerini belli ettiler.

Karşılaşmanın santra vuruşunu sarı-kırmızılılar yaptı. Taraftarlar, ilk düdükle birlikte turu ne kadar istediğini gösterdi. Futbolcular da taraftara refleks göstererek, oldukça baskılı başladı. Maçın ilk dakikalarında Östersunds’lu futbolculara top göstermedi sarı-kırmızılılar ancak şut pozisyonu yaratmakta zorlandı.

İlk pozisyon Östersunds'tan

Kaleyi bulan ilk şut, 13. dakikada köşe vuruşu sonrası rakip stoper Petterson’dan geldi. Gero’nun köşe vuruşuna vuran Petterson’un şutu, kaleci Muslera’da kaldı. Bu dakikadan sonra maçın seyri de değişti. Şut pozisyonu hariç, top hep ayağında olan ve baskılı olan Galatasaray’a karşı korkuyla oynayan Östersunds cesaretlendi.

Maçta ilk yarım saat geride kaldığında Galatasaray’da yeni transferlerden Maicon oldukça iyi performansıyla göz kamaştırırken, henüz hazır olmadığı belli olan Gomis de istekli oyunuyla beğeni topladı. Belhanda ise topla buluştuğu anlarda bulduğu şansları pek iyi değerlendiremedi.

Devre golsüz tamamlandı

44’te Gomis, Linnes’in ortasında yaptığı kafa vuruşuyla bu dakikaya kadar sarı-kırmızılıların en net pozisyonunu yarattı ancak top direğin yanından auta gitti. Devrenin son anlarında Sinan’ın, korner sonrası karambolde topu nişanlayamasıyla Aslan, net bir fırsatı daha harcadı. İlk yarı, Galatasaray için olumlu olmayan bir skorla tamamlandı: 0-0

Sneijder uzaktan görünce dayanamıyor!

İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi baskılı başlayan Galatasaray, 52’de Belhanda’nın müthiş ortasında Gomis’in kafa vuruşundan yararlanamadı. Top direğin dibinden auta gitti.

Kötü performansıyla taraftarın tepkisini çeken Carole, 56. dakikada taraftarın protesto ıslıkları altında yerini Eren Derdiyok’a bıraktı.

Aslan'ı yıkan an...

57’de maç Galatasaray için kabusa döndü. Ahmet Çalık, yaptığı hatayla Ghoddos’u arkasına kaçırdı, rakibini durdurmak zorunda olan Muslera, İsveçli futbolcunun ayaklarına eliyle müdahale ederek penaltıya sebep oldu... Penaltıyı kullanan Östersunds kaptanı Nouri, 60. dakikada ağları havalandırdı..: 0-1.

Taraftarlar, yenilen golden sonra uzun süre boyunca yönetimi ve başkan Dursun Özbek’i ve teknik direktör Igor Tudor’u istifaya çağıran tezahüratlarda bulunurken, takımdan gönderilen Wesley Sneijder lehine tezahüratlarda bulundu.

69’da savunmadan ileriye çıkan Ahmet Çalık, Sinan’dan seken topu tamamlayarak skora eşitlik getirdi: 1-1.

Taraftardan tepki

Maçın son dakikalarında sarı-kırmızılı taraftarlar stadı terk ederken, sonuca tepki gösteren bir taraftarın kombinesini yaktığı yayıncı kuruluşun objektiflerine yansıdı...

Aslan'dan erken veda

İsveç deplasmanında rakibine 2-0 mağlup olan, rövanşında ise evinde 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne ilk turdan veda etti...

Son karşılaşmasından 520 gün aradan sonra Avrupa sahnesine dönen Galatasaray, Avrupa'dan elendi...