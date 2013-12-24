Aslan antilop yavrusunu yedirmedi

Afrika'daki bir milli parkta bir aslanın yakalayıp oynadığı öküz başlı antilop yavrusunu başka bir aslandan koruduğu anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde, kısa bir kovalamacının ardından avını yakalayan aslan, antilop yavrusunu yemek yerine oyun oynuyor. Bu sırada, sahneye başka bir aslanın girmesiyle, avıyla oynayan dişi aslan “oyun arkadaşını” koruyor.

Doğada eşine az rastlanan bu olay, Legedama adlı leoparın öldürdüğü babunun yavrusunu sırtlandan koruyup bir anne şefkati gösterdiği ünlü belgeseli hatırlattı.