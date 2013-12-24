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Yaşam

Aslan antilop yavrusunu yedirmedi

Öküz başlı antilop yavrusunu yakalayan dişi aslan, avını yemek yerine oynamayı tercih etti. Eşine az rastlanan olayda aslan antilop yavrusunu başka bir aslandan da korudu

24 Aralık 2013 15:13

Afrika'daki bir milli parkta bir aslanın yakalayıp oynadığı öküz başlı antilop yavrusunu başka bir aslandan koruduğu anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde, kısa bir kovalamacının ardından avını yakalayan aslan, antilop yavrusunu yemek yerine oyun oynuyor. Bu sırada, sahneye başka bir aslanın girmesiyle, avıyla oynayan dişi aslan “oyun arkadaşını” koruyor.

Doğada eşine az rastlanan bu olay, Legedama adlı leoparın öldürdüğü babunun yavrusunu sırtlandan koruyup bir anne şefkati gösterdiği ünlü belgeseli hatırlattı.

 

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