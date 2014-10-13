'Asla yalnız yürümeyeceksin'

İnönü Stadı’nda Yeni Malatyaspor-1461 Trabzon maçı… Tribünlerde 4 bin 620 biletli futbolsever var… Bunların 1’i hariç hepsi Yeni Malatyaspor taraftarı… 500 kişilik koca “misafir takım tribünü” bomboş. Orada Trabzonlu bir genç, tek başına dimdik ayakta… Forması sırtında… Liverpool’un efsane sloganı “Asla yalnız yürüme!”, futbol taraftarlığının yan yana, omuz omuza birlikteliğine atıf yapar. Bu genç adam, “bir gün tek başına” da kalsa, sonuna dek takımının arkasında durmanın, forma aşkının sembolü olmuş. Takımı 3-1 yenilirken son düdüğe kadar desteğe devam ederek… Çirkinliklerin futbola damgasının vurduğu karanlık günlerde, umudu kesmememiz için bir ışık yakarak… Maç biterken Yeni Malatyaspor tribünlerinden bile futbolun güzelliğine selam çakan, Trabzonlu genci alkışlayanlar vardı: “Helal olsun delikanlı!”