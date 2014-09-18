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'Asla pes etmeyeceğiz, haramilerin sofrasına diz çökmeyeceğiz!'

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Gezi Parkı olaylarından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi üzerine açıklama yayımladı

18 Eylül 2014 18:02

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" gerekçesiyle liderlerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Çarşı grubu, internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı'nın açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme.

Ne mutlu bizlere ki, isnat edilen bu suçlamalar içerisinde halkı gece-gündüz, çoluk-çocuk, genç-yaşlı demeden gaza boğmak yok!

Bir tenhada acımasızca, hunhar bir şekilde bir genci döverek öldürmek yok!

'Üç tane sıktım' yok!

Çatıdan adam atmak yok!

Ondördünde fırına 'Ekmek' almaya giden kara kaşlı bir fidanın onbeşinde, onaltı kilo toprağa verilmesi yok!

Hırsızlık, yolsuzluk yok!

'Bir eylemin ahlaki değerini eylemin sonucu değil, eylemin ardındaki niyet belirler.'   

Yukarıda yer alanlar kimin niyetinin ne olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Hayatın kendisini gerçeğe çok yakın kılmak gibi bir derdi yoktur, hayat gerçeğin ta kendisidir.

16 Aralık’ta deplasmana gidiyoruz;

Adalet için, hukuk için, vicdan için, ülkemizin yarınları için gidiyoruz.

Van’da üşüyen, Soma’da ağlayan çocuklar için...

Sokak köpekleri için, yetimler için, yaşlılar için gidiyoruz.

Karadeniz’e dere olmak için gidiyoruz.

Bizi kanser eden bu hukuksuzluğa ilik bulmak için gidiyoruz.

Tribüne çıkmak bizim için bir davadır, Beşiktaş davasıdır.

Gittiğimiz her yerde bu dava için haykırmaktan geri durmayız.

16 Aralık deplasmanında da o mahkeme kürsüleri bizim için insanlığın davasını haykıracağımız bir tribündür.

Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkürü bir borç biliriz.

Asla pes etmeyeceğiz, haramilerin sofrasına diz çökmeyeceğiz!"

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