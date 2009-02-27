Jean-Louis Fournier'in ''Asla Kimseyi Öldürmedi Benim Babam'' adlı eseri, Zafer Demez tarafından Türkçe'ye çevrildi.



2008 Prix Femina Ödüllü Jean-Louis Fournier'in kitabı, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.



Orijinal adı ''Il a Jamais Tue Personne, Mon Papa'' olan kitabı Türkçe'ye ''Asla Kimseyi Öldürmedi Benim Babam'' adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı mezunu Zafer Demez kazandırdı.

Zafer Demez'in bitirme tezi olan ve arkadaşının tavsiyesi üzerine çevirmeye başladığı kitapta, bir çocuğun gözünden, ''kahraman, koruyucu, şakacı, alçak gönüllü babası'' kısa öyküler şeklinde anlatılıyor.



(AA)

