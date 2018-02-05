ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi Kayseri'de gerçekleştirildi

İstanbul, 5 Şubat (DHA) – Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ( ASKON), Kayseri Şubesi’nin ev sahipliğinde Kültepe Ekonomi Zirvesi’ni Kayseri’de gerçekleştirdi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen zirveye Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 60. 61. Ve 62. Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, STK ve işadamları temsilcileri katıldılar.

Zirvenin açılışında konuşan ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Kültepe Ekonomi Zirvesi’ni Milli ve Yerli bir marka olarak uluslararası ekonomi çevrelerine kazandırmak istediklerini söyledi ve ekledi:

“ASKON olarak biz de her daim vatan için çalışmayı, milletimiz için üretmeyi ilke edindik. Bu üretim bazen katma değeri yüksek ürünler şeklinde, bazen de fikirlerimiz sayesinde oluyor. Bugün burada ilkini gerçekleştireceğimiz ‘’Kültepe Ekonomi Zirvesi’’ ile yerli ve milli bir zirveye ev sahipliği yapacağız. Kültepe ismini önemsiyoruz. Zira Kültepe iki ilke sahip: Anadolu’daki ilk yazılı tabletler, dünyanın ilk organize ticaret merkezi olan Kültepe’de bulundu. Asur çivi yazısı ile bu tabletler arasında, zamanın tüccarlarının, halkının ve yöneticilerinin siyasi ve hukuki ilişkilerini gözler önüne seren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri var. Ticaret yolu üstünde stratejik öneme sahip Kültepe bu özelliğini yüzlerce yıl sürdürmüş. Kayseri’nin Selçuklu ve Osmanlı Döneminde İpek Yolu’nun bir parçası, günümüzde de Türkiye’nin ticaret alanında en aktif şehirlerinden olması da Kültepe ile başlayan bu ticari hareketliliğin devamı olmuştur. Bugün burada Türkiye ekonomisinin genel görünümü ve sürdürülebilir büyümenin önemi, Milli Savunma Sanayiinde yaşanan gelişmeleri ve Perakende Sektörünün mevcut durumu ile geleceğini ele alacağız. Yani Büyüyen ve gelişen Türkiye’yi konuşacağız. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Kültepe Ekonomi Zirvesi ile hem Kültepe ismini yaşatmak, hem de bu isim adı altında milli ve yerli bir organizasyonu bir marka olarak Uluslararası ekonomi çevrelerine kazandırmak istiyoruz.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Dünyada kaç tane ülke varsa hepsine mal satıyoruz. Gitmediğimiz yer yok neredeyse. Bu müthiş bir başarı kendimize güvenmeye devam edelim, ülkemize güvenmeye devam edelim, yatırım yapmaya devam edelim\" derken, ülkenin güvenli bir liman olduğunu, sıkıntılara rağmen, istikrar olduğu için burada yatırımlar yapılabildiğini söyledi.

Büyük krizler atlatılmasına rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini ve yatırımların devam ettiğini vurgulayan Özhaseki, \"Gelecek seneyle ilgili uluslararası kuruluşlardan birtakım bize karşı felaket tellallığı adına kötü sinyaller vermeye çalışsalar da en az bu civardaki büyümeyi yine sağlayacağımız ümidini taşıyoruz. Son on yıl içerisinde dünyada yapılan en büyük yatırımların altısı Türkiye\'de yapılan yatırımlar. Bizim kendi içerimizde böyle bir dinamik yapımız var. Binlerce insan iş kurmaya çalışıyor, büyütmeye çalışıyor, dünyaya mal satmaya çalışıyor\" dedi.

Zamanında eski cumhurbaşkanlarından rahmetli Turgut Özal\'ın kendilerini dünyaya taşıdığını aktaran Özhaseki, 25-30 sene önce yurt dışının ne olduğunu kimsenin bilmediğini söyledi ve ekledi:

\"Şimdi geldiğimiz noktada o açılan kapıdan dışarıya binlerce insanımızın, iş adamımızın gittiğini görüyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Dünyada kaç tane ülke varsa hepsine mal satıyoruz. Gitmediğimiz yer yok neredeyse. Bu müthiş bir başarı kendimize güvenmeye devam edelim, ülkemize güvenmeye devam edelim, yatırım yapmaya devam edelim. Bunlar çok kolay işler değil ama bizim başka çaremiz yok. Bizim bir tane bayrağımız var, bir tane ülkemiz var, bir tane pasaportumuz var. Burada doğduk, burada öleceğiz. Sorunların da üstesinden geleceğiz. Sorunlarımız da kolay sorunlar değil öyle. Bizim son iki, üç yıl içinde yaşadığımız sorunları dünyada hiçbir ülke yaşamadı. Ülkesinin ekonomisine güvenen birçok ülke bizim yaşadığımız krizleri yaşamış olsaydı ayakta kalabilir miydi? Hem de Avrupa Birliğinin ortasındaki ülkeleri kastederek söylüyorum.\"

Zirvenin açılış konuşmaları sonrasında gerçekleştirilen panellerin ilk oturumunda Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın yaptığı, Türkiye Ekonomisi’nin Genel Görünümü ve Sürdürülebilir Büyümenin Önemi, ikinci oturumda Milli Savunma Sanayii’nde Gelişmeler ve son oturumda Türkiye’de Perakende Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği konuşuldu.

Moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz’un yaptığı Milli Savunma Sanayii’nde Yaşanan Gelişmeler başlıklı panelde konuşan Havelsan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alkan 2018 yılında yerli yazılımları devreye sokacaklarını belirterek, Pardus’un da 2018 yılında hizmete gireceğini söyledi. Alkan ayrıca, İran’da, Suriye’de, Mısır’da, Ürdün’de, Libya’da yaşanan enformasyon savaşlarının Türkiye’de de yaşatılmaya çalışıldığına değinerek bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin kullanmış olduğu yazılımların yüzde 90’ının yabancı olduğunu söyleyen Alkan, bu yazılımların da yüzde 90’ının ABD ve İsrail menşeli olduğunu kaydetti.

Oturumda katılımcılara hitap eden ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, ASELSAN’ın 65 ülkeye ihraç yaptığını belirterek AR-GE’ye verdikleri önemden bahsetti. İleri teknolojik ürünlerin üretimi getireceğini bunun da ekonomiye yansıyacağını belirten Çelik, bünyelerinde 3778 AR-GE personeli olduğunu, ASELSAN’ın 525 patente sahip olduğunu belirterek AR-GE’ye en çok harcama yapan kurum olduklarını söyledi. (Fotoğraflı)