Aşklarını paraya çevirdiler

Eda Taşpınar, sörfçü sevgilisi Bora Kozanoğlu ile bir tanıtımda yer alacak.

Yaklaşık 8 yıl aşk yaşadığı Nurettin Hasman'dan ayrılan ve sörfçü Bora Kozanoğlu ile evlilik hazırlıkları yapan Eda Taşpınar, bu sansasyonel ilişkinin meyvelerini şimdiden toplamaya başladı. İlişkileri kamuoyunda uzun bir süre tartışılan ikili, yarın akşam Bağdat Caddesi'ndeki bir mekânda düzenlenen bir tanıtıma katılacaklar. Aynı zamanda milli sörfçü Bora Kozanoğlu'nun da sponsoru olan firmanın piyasaya çıkardığı yeni Playstation 3 Slim'in tanıtım yüzü Eda Taşpınar ve Bora Kozanoğlu olacak. Müstakbel eşi Bora Kozanoğlu ile tanıtıma katılmayı kabul eden Eda Taşpınar, son dönemdeki popülerliklerini paraya çevirmiş oldu.



