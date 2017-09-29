Aşkları engel tanımadı

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Karasu İlçesi\'nde kolları olmayan 39 yaşındaki Ahmet Kıtır ile bacakları tutmayan 39 yaşındaki Deniz Kıtır evlendi. Çok mutlu olan Deniz Kıtır, \"Mutluluğa, aşka, sevgiye engel, engel olamaz\" dedi.

Karasu\'da yaşayan Ahmet Kıtır ve Deniz Kıtır 8 yıl önce üye oldukları Kocaeli Engelliler Derneği\'nde tanıştı. Kolları doğuştan olmayan ve geçimini ilçedeki bazı mekanlarda şarkı söyleyerek sağlayan Ahmet Kıtır ve bacakları tutmayan Deniz Kıtır sosyal medyadan görüşmeye başladı. Evlenme kararı alan Ahmet Kıtır ile Deniz Kıtır önceki gün Kuzuluk Mahallesi\'ndeki evlerinde yalnızca yakınlarının katıldığı mütevazi bir düğünle evlendi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolar yüzlerce beğeni ve paylaşım alan çift birbirlerine karşı duydukları sevgi ve hayat enerjileriyle örnek oldu. Ahmet Kıtır\'ın şeker hastalığı nedeniyle iki bacağı kesilen babası 65 yaşındaki Muhsin Kıtır\'a annesi 60 yaşındaki Nuran Kıtır bakarken, aile hep birlikte yaşıyor.

Tüm ihtiyaçlarını ayaklarıyla karşılayan Ahmet Kıtır, evlendikten sonra eşinin kendisine destek olarak hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Ahmet Kıtır, insanların akıl olarak engelli olmadığı sürece hiçbir engelinin olmadığını belirterek, \"Engel sadece vücutta değil, beyinde olmasın önemli olan bu. Hayata sıkı sıkı bağlanacaksın, diyeceksin ki ben de bu hayatta varım, mücadele ettiğin sürece tabiki kazanırsın. Önemli olan mücadele etmek, bunu bırakmamak. Biz sevdik, aşk engel tanımaz. Bu bütün dünyada, Türkiye\'de yaşanıyor. Bizim de sevmeye hakkımız var, biz de bir kalp taşıyoruz. Sevmeye, sevilmeye hakkımız var\" dedi.

Deniz Kıtır ise hayata karşı dik durmanın engelliler için kolay olduğunu belirterek, \"Bir önceki hayatıma bakarsak şimdiki hayatım çok daha iyi. 8 yıl önce dernekte tanıştık. Sosyal medyadan görüşmeye başladık, bir hafta sonra da evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim ve evlendik. Çok hızlı oldu ama oldu yani. İyi ki oldu, iyi ki hayatıma girdi. Mutluluğa, aşka, sevgiye engel, engel olamaz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI