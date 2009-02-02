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Yaşam

Aşkları 'engel' tanımadı

Tayvanlı engelli Meı-Chan Whang, internette tanışıp âşık olduğu Trabzonlu engelli Yusuf Ay ile yaşamak için Trabzon'un Maçka ilçesine geldi.

02 Şubat 2009 02:00

Tayvanlı engelli Meı-Chan Whang, internette tanışıp âşık olduğu Trabzonlu engelli Yusuf Ay ile yaşamak için Trabzon'un Maçka ilçesine geldi.

İlçenin Armağan köyünde doğuştan sağır ve dilsiz olan, küçük yaştayken yapılan yanlış iğne nedeniyle de yürüyemeyen Yusuf Ay (38), bir süre önce Tayvan'da yaşayan ve kendisi de sağır ve dilsiz olan Mei-Chan Whang (36) ile internette tanıştı.

Web kamerası sayesinde işaret diliyle iletişim kuran gençler, zaman içinde birbirlerine aşık oldu. Buluşmaya karar veren gençlerden Mei-Chan, kız kardeşinin yardımıyla Tayvan'dan uçağa binerek İstanbul'a geldi. Yusuf'un ağabeyi Ali İhsan Ay da İstanbul'da Mei-Chan'ı karşılayarak Trabzon'a getirdi.

Armağan köyünde Yusuf'un ailesiyle kalmaya başlayan Mei-Chan tarlada çalışıyor, sepet taşıyor, yün sağıyor.

Yusuf Ay, işaret dilini bilen yeğeni Mustafa Ay aracılığıyla Mei-Chan'ı çok sevdiğini, kendisiyle birlikte yaşamak için kilometrelerce yol aşıp Trabzon'a gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yetkililerin kendilerine yardımcı olmasını isteyen Ay, Tayvan Konsolosluğu'nun nüfus işlemleriyle ilgili sorunları gidermesinin ardından en kısa sürede evleneceklerini belirtti.

Yusuf'un annesi Safiye ve babası Ömer Ay ise oğullarının kararına saygı duyduklarını, gelinlerini çok sevdiklerini ifade ettiler.

(AA)

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