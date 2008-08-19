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Aşkları, Çin Seddi'ne takıldı

Cem Zeng'in, Çin Masa Tenisi Millî takımı aday kadrosunda yer alan nişanlısına, antrenörleri evlilik için izin vermiyor.

19 Ağustos 2008 03:00

29. Pekin Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Masa Tenisi Milli Takımı'nın oyuncusu Cem Zeng, Çinli nişanlısının olimpiyat oyunları hazırlıkları nedeniyle, evlilik plânlarını ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

Yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce Çin Masa Tenisi Milli Takımı'nın aday kadrosuna seçilen nişanlısının, 2 yıldır da sürekli kampta tutulduğunu anlatan Cem Zeng, "Nişanlıma, ailesiyle görüşmesi için dahi izin verilmiyor. Bu süre içinde biz de birkaç kez güçlükle görüşebildik. Çin, Pekin Olimpiyatları'nın hazırlıklarını çok ciddi tuttu. Burada başarı için tüm sporcularını nanılmaz bir tempoda çalıştırarak hazırladı." dedi.

Nişanlısının 2 yıllık kamp sonunda Çin'de bayan masa tenisçiler arasında 4. olduğunu ve 3 kişilik olimpiyat takımına giremediğini ifade eden Cem Zeng, "Buna rağmen Olimpiyat Oyunları için Pekin'e geldiğim günden bu yana kendisiyle görüşmem mümkün olmuyor; çünkü nişanlım Çin'in olimpiyat takımındaki sporcularla birlikte kamp yapıyor.Çin Milli Takımı antrenörleri, konsantrasyonunun kaybolmaması için kimseyle görüşmesini istemiyor. Umarım, Pekin Olimpiyatları bittikten sonra nişanlıma benimle evlenmesi için izin verirler" diye konuştu.

Kendisi de Çin asıllı olan Cem Zeng, Çin'in masa tenisinde üst düzey sporcuları yetiştirmek için çok uzun süreli programlar uyguladığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Yetenekli çocukları daha ilkokuldayken belirleyip, tamamen masa tenisine kanalize ediyorlar. Bir yerde, o ocukların hayatı masa tenisinden ibaret oluyor. Sonuçta başarı geliyor. Masa tenisinde Çin'in büyük bir üstünlüğü var; fakat bu tarz bir yaşam ve hazırlık, sporcular için gerçekten çok zor."

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