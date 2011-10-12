Aşkları bir bilmece

T24-

Hürriyet'in haberine göre, Yollarının yine ayrıldığı haberleri karşısında ikili suskunluğunu koruyor. Akın, önceki gün de konuyla ilgili soru soran gazetecilere, “Buna cevap veremem, kimse bana özel yaşamımı sormasın” diye çıkıştı.İbrahim Tatlıses’in evliliğiyle ilgili açıklamalar yapmasından hemen sonra “Yok Böyle Dans” jürisinden çıkarılan Asena’nın koltuğu, geçen yarışmanın birincisi Azra Akın’a kaldı.Akın, bu değişiklikle ilgili sorulara “Benim hiçbir şeyden haberim yok. Teklif geldi kabul ettim, benimle ilgili bir durum yok” diye yanıt verdi.