'Âşkla tango', 'tangoyla âşk' için!

T24 - BATUR FATİH İLHAN baturf@gmail.com
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Tango; Buenos Aires, Arjantin ve Uruguay kökenli bir dans. Bize çok uzak diyarlarda ortaya çıkan bu otantik dansla beraber gelişen müzik tarzı da aynı adla anılıyor. Buraya kadar ezber izlediniz. Ama henüz Mehtap Meral'i izlemediniz. O kim mi? Söyleyelim hemen...
Tango; Türkiye’ye, cumhuriyetin ilk yıllarında 78 devirli taş plaklarla/gramafonlarla girmiş. Kadın ve erkek ortaklığında varlık gösteren tango müziği ve dansı 1923'ü takip eden dönemin adeta modernliğe ve değişime koşan ülkemizin -bu hedefi izleyen- müzikli bir sembolü olmuş.
İşte Mehtap Meral de bu çok sesli müziğe tutulmuş genç ve yetenekli bir tangocu. Tıpkı ülkemizde bu türün öncüleri olmuş olan -ustaları- Celal İnce gibi, Şecaattin Tanyerli gibi, Mefharet Atalay gibi, Birsen Hanım gibi, Afife Hanım gibi. Yalnız Mehtap Meral'in çok belirgin farkı, o "Ada Müzik" etiketiyle geçen ay çıkan "Âşk" adlı tango albümlü, günümüzün yaşayan bir soluğu. Hatta öyle tutkulu nefes alıp veriyor ki, "Dünya mükemmel bir yer olsaydı şarkı söylemezdim" diye anlatıyor kalbinde taşıdığı ve bu ilk albümünde tangoyla form bulan müziğini.
"Aşk"ı; kendisini ve gördüğü evreni anlattığı bir çalışma olarak tanımlayan genç tangocu,
sesiyle can verdiği şarkılar için, yalnız yıllara, hayata, ötekilere, kaldırım serçelerine, aşka, başlayan ve biten her şeye gönderdiğim tutkulu bir selamdır nitelemesi yapıyor. Tango için de oldukça özgün bir açıklaması var genç yorumcunun: “Dans edilebilen kederli ve âşık bir düşüncedir tango"...
Mehtap Meral'in ilk albüm çalışması "Âşk"ta, dinleyicilerinin karşısına, caz müziğinin önemli piyanisti, besteci ve eğitmenlerinden Baki Duyarlar’ın da katkılarıyla hazırlanan
özel bir repertuarla çıkılarak, her zaman keyifle dinlenebilecek bir işe imza atılmış. Dinlendiğinde herkesin ezgilerinde kendinden bir şeyler bulacağı tango şarkıları için, "Mehtap Meral – Ada Müzik – Âşk"! ***Mehtap Meral kimdir?
1983'te Ankara'da doğdu. Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Keman Anadalı Bölümü'nden mezun oldu. Ruhi Su Dostlar Korosu'nda koristlik yaptı. Çeşitli mekânlarda sahne alarak adından söz ettirdi. Çok sayıda konser verdi.
İdealleri peşinde koşarken, eğitmenlikten de geri durmayarak, sayısız öğrenci yetiştirdi. Zülfü Livaneli'nin aynı adlı romanından uyarlanan "Mutluluk" filminin müziklerini seslendirirken kendi beste ve söz çalışmalarına da imza attı. "Kedi Mevsimi"(YASAKMEYVE YAYINEVİ - 2010) adlı bir şiir kitabı da bulunuyor.