T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Âşkla tango', 'tangoyla âşk' için!

Tango; Buenos Aires, Arjantin ve Uruguay kökenli bir dans. Bize çok uzak diyarlarda ortaya çıkan bu otantik

01 Ağustos 2011 03:00



T24 - BATUR FATİH İLHAN
baturf@gmail.com # twitter.com/baturf

Tango; Buenos Aires, Arjantin ve Uruguay kökenli bir dans.  Bize çok uzak diyarlarda ortaya çıkan bu otantik dansla beraber gelişen müzik tarzı da aynı adla anılıyor. Buraya kadar ezber izlediniz. Ama henüz Mehtap Meral'i izlemediniz. O kim mi? Söyleyelim hemen...

Tango; Türkiye’ye, cumhuriyetin ilk yıllarında 78 devirli taş plaklarla/gramafonlarla girmiş. Kadın ve erkek ortaklığında varlık gösteren tango müziği ve dansı 1923'ü takip eden dönemin adeta modernliğe ve değişime koşan ülkemizin -bu hedefi izleyen- müzikli bir sembolü olmuş.

İşte Mehtap Meral de bu  çok sesli müziğe tutulmuş genç ve yetenekli bir tangocu. Tıpkı ülkemizde bu türün öncüleri olmuş olan -ustaları- Celal İnce gibi, Şecaattin Tanyerli gibi, Mefharet Atalay gibi, Birsen Hanım gibi, Afife Hanım gibi. Yalnız  Mehtap Meral'in çok belirgin farkı, o "Ada Müzik" etiketiyle geçen ay çıkan "Âşk" adlı tango albümlü, günümüzün yaşayan bir soluğu. Hatta öyle tutkulu nefes alıp veriyor ki, "Dünya mükemmel bir yer olsaydı şarkı söylemezdim" diye anlatıyor kalbinde taşıdığı ve bu ilk albümünde tangoyla form bulan müziğini.

"Aşk"ı; kendisini ve gördüğü evreni anlattığı bir çalışma olarak tanımlayan genç tangocu,
sesiyle can verdiği şarkılar için, yalnız yıllara, hayata, ötekilere, kaldırım serçelerine, aşka, başlayan ve biten her şeye gönderdiğim tutkulu bir selamdır nitelemesi yapıyor.  Tango için de oldukça özgün bir açıklaması var genç yorumcunun: “Dans edilebilen kederli ve âşık bir düşüncedir tango"...

Mehtap Meral'in ilk albüm çalışması "Âşk"ta, dinleyicilerinin karşısına, caz müziğinin önemli piyanisti, besteci ve eğitmenlerinden Baki Duyarlar’ın da katkılarıyla hazırlanan
özel bir repertuarla çıkılarak, her zaman keyifle dinlenebilecek bir işe imza atılmış. Dinlendiğinde herkesin ezgilerinde kendinden bir şeyler bulacağı tango şarkıları için, "Mehtap Meral – Ada Müzik – Âşk"!

***

Mehtap Meral kimdir?

1983'te Ankara'da doğdu. Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Keman Anadalı  Bölümü'nden mezun oldu. Ruhi Su Dostlar Korosu'nda koristlik yaptı. Çeşitli mekânlarda sahne alarak adından söz ettirdi. Çok sayıda konser verdi.

İdealleri peşinde koşarken, eğitmenlikten de geri durmayarak, sayısız öğrenci yetiştirdi. Zülfü Livaneli'nin aynı adlı romanından uyarlanan "Mutluluk" filminin müziklerini seslendirirken kendi beste ve söz çalışmalarına da imza attı. "Kedi   Mevsimi"(YASAKMEYVE YAYINEVİ - 2010) adlı bir şiir kitabı da bulunuyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24