Aşkla işi birbirine mi karıştırdılar?

Podyum dünyasından sahnelere transfer olmaya hazırlanan manken Ece Gürsel ile Taksim Trio grubu üyesi müzisyen İsmail Tunçbilek'in aşk yaşadığı haberleri ortalığı karıştırdı. Daha önce adı, Tunçbilek'in grup arkadaşı Hüsnü Şenlendirici ile anılan Ece Gürsel, bir süredir yeni albümü için İsmail Tunçbilek'le çalışıyor. Ama aşkla iş birbirine karışmış gibi görünüyor...



Yalanladılar



Hip hop tarzında bir albüm çıkarmak için kolları sıvayan Gürsel ile Tunçbilek, geçtiğimiz günlerde magazin kameralarına yakalanmış, ancak ikili sadece stüdyodan çıktıklarını söyleyerek aşk yaşadıkları dedikodularını kesinlikle yalanlamıştı. Evli ve bir kız çocuğu babası olan müzisyenin eşi Gamze Tunçbilek'in ise, ikili hakkında çıkan haberlere daha fazla kayıtsız kalamayarak tepki gösterdiği söyleniyor.



Stüdyoda kalıyor



İddialara göre Gamze Tunçbilek, önceki gün bu konu yüzünden eşiyle tartışmış ve "Beni Nazire Şenlendirici'nin yaşadığı gibi bir olayın içine sürükleme, onunla aynı duruma sokma sakın! Bu ilişkiyi bitirene kadar eve gelme" diyerek ünlü müzisyeni evden kovmuş. Şu sıralar ne yapacağını bilemeyen ve iki kadın arasında kalan Tunçbilek'in, aynen arkadaşı Şenlendirici gibi, bir süredir stüdyoda yatıp kalktığı söyleniyor.



Fotoğraflar facebook'ta sergileniyor



Çıkan haberler üzerine Ece Gürsel ve İsmail Tunçbilek şimdilik ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya çalışıyor. Ama ikili, cep telefonuyla çektikleri fotoğraflarını facebook'taki sayfalarına koymaktan da çekinmiyor. İkili, geçtiğimiz günlerde Etiler sokaklarında gezerken görüntülenmiş, Ece Gürsel, gazetecilerin sorusu üzerine Tunçbilek'le çıkaracağı albüm için birlikte çalıştıklarını söylemişti.



Asuman, çocuğu yetim kalmasın diye bıraktı



Daha önce eski manken yeni şarkıcı Asuman Krause'nin albüm çalışmalarına da yardım eden Tunçbilek, Krause ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı. Krause, Tunçbilek'in eşi Gamze Tunçbilek'in, "Çocuğumun yetim kalmasını istemiyorum" mesajı üzerine bu ilişkiye nokta koymuştu.



