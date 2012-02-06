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Yaşam

Aşkınız için dünyayı tersine çevirir misiniz?

ÇEKÜL tüketim çılgınlığının yaşandığı 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde “Aşkınız İçin Dünyayı Tersine Çevirir

06 Şubat 2012 02:00





Hülya KARABAĞLI - T24/Ankara


ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) tüketim çılgınlığının yaşandığı 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde “Aşkınız İçin Dünyayı Tersine Çevirir misiniz” kampanyası başlattı.



Doğaya borcumuzu ödemeye davet eden kampanyaya katılmak için 7 ağaç bağışında bulunmak gerekiyor. 45 lira ödeyerek sevgilinize bir ağaç demeti hediye edebiliyorsunuz. Yani, sedir, meşe, fıstık çamı, akçaağaçlar, ardıçlar, akasyalar, servilerden oluşan ağaç demeti hediye edilebilir.


Kampanyaya katılanlara sertifikaları kargo yoluyla armağan edilen kişiye ulaştırılıyor. Kargo parası ödemek istemeyenlere digital ortamdan sertifika gönderiliyor.


Çekül, 1993 yılında başlatılan “7 Ağaç Ormanları” uygulamasıyla, doğal kaynakların sürdürülebilir olmasını esas alıyor. Tüketim alışkanlıklarının doğaya dönüşmesine çaba sarf ediyor. Bireysel ve kurumsal katılımla bugüne kadar yaklaşık 4 milyon fidanla; Antalya, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa’da ormanlar büyüyor. Özenle bakımları yapılıyor. Bu yılki uygulama alanı ise İzmir Ödemiş.

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