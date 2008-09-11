Aşkını şarkıya döktü

Sevgilisi Hamilton’a duygusal bir şarkı yazdığını söyleyen Scherzinger: “Bu şarkıyı yeni tamamladım. Adını “I Think I'm In Love' (Aşık olduğumu düşünüyorum) koydum. Yeni çıkacak albümümü sırf bu parçaya da yer verebilmek için geciktirdim.” açıklaması yaptı. yakın arkadaşları bu durumu, “Lewis ve Nicole çok iyi bir çift, zaten hep birlikte vakit geçiriyorlar. Fakat Hamilton sürekli İsviçre’de. Nicole’un Amerika’daki evi ile İsviçre arasında bir orta noktada buluşmaları gerekiyordu. Londra’da bir ev almaları birliktelikleri için çok güzel olur. Ne kadar ciddi olduklarını göstermek istedikleri için birlikte yaşayacaklar” şeklinde konuşuyorlar.



30 yaşındaki seksi şarkıcı MTV Video Müzik Ödülleri töreninde, “İngiltere veya Amerika’dan bir ev alabilirsek beraber yaşayacağız.” dedi. İngiltere’yi çok sevdiğini söyleyen Nicole, sevgilisi Hamilton’un da İngiliz aksanına bayıldığını belirtti.



MTV Video Müzik Ödülleri töreninde en iyi dansçı ödülünü alan şarkıcı henüz evlilik planı yapmadıklarını, kendisini buna hazır hissetmediğini, birlikte yaşamaya başlamalarının ardından ortaya çıkacak sonuca göre hareket edeceğini de sözlerine ekledi.



İkilinin ilişkisi Mayıs ayında Monaco'da paparazilere yakalanmalarının ardından ortaya çıkmıştı. İlişkiyi Nicole'un menajeri de doğrulamak zorunda kalmıştı. 2007 yılının son aylarından beri ilişkilerini sürdüren çift şimdi de birlikte yaşamaya karar verdiler.

