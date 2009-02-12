Aşkını itirafta en çok Türkler zorlanıyor

Sevgililer Günü için yapılan uluslararası aşk araştırmasının sonuçlarına göre, aşkını itiraf etmekte en çok zorlananlar Türkler...



Cornetto dondurma firması, 14 Şubat Sevgililer Günü için 5 ülkede “Uluslararası Aşk Araştırması” düzenledi. İngiltere, İtalya, Portekiz, Fransa ve Türkiye’de internet üzerinden yapılan araştırmaya, 15-24 yaş arası 1667 sayıda genç katıldı. Araştırmada Türk kadınlarının yüzde 90’ının, erkeklerinin ise yüzde 87’sinin hayatlarında en az 1 kere âşık olduğu ortaya koyulurken, aşkı en az tadanların İngilizler olduğu görüldü.



Türk erkeklerinin aşkını açıklamak için kullandığı en yaygın yöntemin “aşkını ilan etmek” olduğu ortaya çıktı. Utangaç Türk erkekleri ise arkadaşlarından destek alıyor. Üstelik bu yöntemi kullanma oranı Türk erkeklerinde diğer ülkelere göre, 7 kat daha fazla. Türk kadınlarının yarısı ise aşkı konusunda sessizliğini korumayı tercih ediyor ve fark edilmeyi bekliyor.



Çılgın âşık İtalyan ve İngiliz



İtalyan ve İngiliz erkekleri, sevdiği kişi için çılgınca birşey yapmak konusunda bayrağı elinde taşıyor. İtalyanların kendine güveni, duygularını ilk olarak sevdiği kişiye söyleme noktasında da kendini gösteriyor. İngiliz erkekleri de İtalyanlarla ortak davranış sergiliyor ve hislerini ilk olarak aşık oldukları insana açıyor.



Aşkını itirafta zorlanan Portekiz gençleri de aynı zamanda sanal aşka en olumlu bakanlar. Diğer Avrupa ülkelerine göre, internet yoluyla sevgili bulmaya en olumsuz bakanlar ise Türkler oldu.



Ankete katılan kadın ve erkekler ilişkilerinin çoğunlukla gelecekte de süreceğine inanıyor. Bu konuda en iyimser olanlar İtalyanlar, en çok şüphe duyanlar ise Türkler çıktı. Fransız gençleri, ilk aşklarını en melankolik şekilde hatırlayanlar. Portekiz kadınları ve İtalyan erkekleri ise ilk aşklarını yüzlerinde bir gülümsemeyle hatırlıyorlar.



Türk erkeği ‘hayır’ diyemiyor



Aşk erkekler için; İtalya’da “mantıksızlık”, İngiltere’de “karmaşa”, Fransa’da “acı”, Portekiz’de “ayakların yerden kesilmesi” iken Türkiye’de “hayır diyememek” anlamına geliyor. Türk, Fransız, Portekiz ve İngiliz kadınları aşkı “ayakların yerden kesilmesi” şeklinde tanımlarken, İtalyan kadınlar “mantıksızlık” cevabıyla diğerlerinden ayrışıyor.

