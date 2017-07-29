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Dünya

Aşkını bulmak için denize 2 bin şişe bıraktı; çevreyi kirletmekten ceza yedi

"The Police grubunun ‘Message in a Bottle’ adlı şarkısının sözlerinden esinlendim"

29 Temmuz 2017 14:35

İskoçya’da, eşini kaybettikten 18 ay sonra yeni aşkını bulmak için denize 2 bin şişe bırakan adama çevreyi kirletme cezası kesildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, İskoçya’nın Newton Stewart kasabasında yaşayan Craig Sullivan adlı genç adam, 18 ay önce kaybettiği eşinin ardından hayatının aşkını bulmaya karar verdi. Sullivan, bu amaçla içinde mektup bulunan 2 bin adet şişeyi İskoçya ve İngiltere’de farklı denizlere ulaşan nehirlere bıraktı.

​​Sullivan’ın bıraktığı 200 kadar şişeyi bir bir toplayan kasabalılar İskoçya Çevre Koruma Kurumu’na kirletme ihbarında bulundu. Kurul, Sullivan’a çevreyi kirletme cezası kesti.

Sullivan, “Hayat arkadaşımı bulmak için bir şeyler yapmaya karar verdim. Bunun için alışıldık yöntemlere başvurmak bana aklımdaki fikir için fazla klişe, zarafetten ve asaletten uzak göründü. The Police grubunun ‘Message in a Bottle’ adlı şarkısının sözlerinden esinlenerek bu işe giriştim” diye konuştu.

Sullivan’ın şişelediği mesajda, “Aşk arıyorsan bugün biz gezegenin en şanslı iki kişisi olabiliriz. Lütfen benimle irtibata geç veya mesajı bir başkasına ver” yazıyordu. 

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