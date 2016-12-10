Aşkın Nur Yengi: Sezen Aksu'yla şarkılarımızı önce taksicilere dinletirdik

Aşkın Nur Yengi, yeni albümü “Aşktan Olsa Gerek” ile ilgili olarak “Şarkıları eskiden taksi duraklarına dinletirdik. Sezen Abla ile Levent’te Menekşe Sokağı'nın taksicilerine şarkılarımızı çıkmadan dinletirdik. Bundan bir şey olur olmaz dediklerinde dikkate alırdık. Şu anda en önemli kriterim çocuğum. 'Altın Kaplama' şarkımı şu anda onun ders yaparken dinliyor. Çocuktan al haberi" dedi.

Yengi, Yasemin Şefik’in “Madonna’ya benzetiyorlarmış seni” sorusu üzerine, yıllar önce Sezen Aksu’nun kendisini Madonna’ya benzetiğini söyledi. Yengi, magazin basını ile ilişkisini de “Ben magazinel bir kadın değilim. Ne yaptığımla ilgili bilgi vermedim. Beni de bildikleri için basın benden böyle şeyler talep etmedi" diye anlattı.

Aşkın Nur Yengi şöyle devam etti:

“Şarkıları eskiden taksi duraklarına dinletirdik. Sezen Abla ile Levent’te Menekşe Sokağı'nın taksicilerine şarkılarımızı çıkmadan dinletirdik. Bundan bir şey olur olmaz dediklerinde dikkate alırdık. Şu anda en önemli kriterim çocuğum. 'Altın Kaplama' şarkımı şu anda onun ders yaparken dinliyor. Çocuktan al haberi"