Aşkın MR'ı çekildi

Aşık olduğumuzda teori profesörlerini bile zorlayacak şeyler yapabiliyoruz. İştahımız kesiliyor, anlamsız aşk şarkılarının sözleri birden çok manidar geliyor, midemizde kelebek misafir ediyoruz. Peki sokakta yürürken anlamsızca gülümsememizin ve dünya iki kişilikmiş gibi yaşamamızın sebebi olan aşk beynimize ne yapıyor?

Aşık birinin beyni

playtusu.com'da yer alan habere göre, Çin’de bulunan Southwest University’deki bir grup bilim insanı aşkın beynimiz üzerindeki etkileriyle ilgili bir deney yaptı. Aşık olan, sevgilisinden yeni ayrılan ve aşk duygusunu hiç tatmayan 100 öğrenci MR’a girdi ve kalplerinin beyinleri üzerindeki etkilerini tüm dünyayla paylaştı. Araştırma sonucuna göre, aşıkken beynimize giden kan miktarı artıyor ve beynimizin 12 bölgesi aktif oluyor. Beynin önde gelen fonksiyonel değişiklikleriyle ilgili ilk amfirik kanıtını gözler önüne seren araştırma, aşkın insanlar üzerindeki etkilerini tam olarak açıklığa kavuşturmasa da işe bir yerlerden başlıyor.

MR görüntülerine göre biz aşık olduğumuzda korku kontrolü, muhakeme, negatif duyguları kontrol etme ve empati gibi yeteneklerimizi geçici olarak kaybediyoruz. Beyin dalgaları üzerinde yapılan araştırmaya göre biz tutkunu olduğumuz birine baktığımızda değerlendirme yapabilme yeteneğimizi geçici olarak kaybediyoruz. Aşkın bir diğer özelliği mutluluğu etkileyen serotonin seviyesini değiştirmesi. Aşkın en somut kanıtlarından adrenalin ise aşık olduğumuz kişiyi gördüğümüzde kalp atışlarımızı hızlandırıp avuç içlerimizi terletiyor ve aynı zamanda ağzımız kuruyor. Serotonin hormonundaki dengesizlik ise endişeli ve gergin hissetmemize neden oluyor.