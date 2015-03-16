T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aşkın MR'ı çekildi

Sokakta yürürken anlamsızca gülümsememizin ve dünya iki kişilikmiş gibi yaşamamızın sebebi olan aşk beynimize ne yapıyor?

16 Mart 2015 20:17

Aşık olduğumuzda teori profesörlerini bile zorlayacak şeyler yapabiliyoruz. İştahımız kesiliyor, anlamsız aşk şarkılarının sözleri birden çok manidar geliyor, midemizde kelebek misafir ediyoruz. Peki sokakta yürürken anlamsızca gülümsememizin ve dünya iki kişilikmiş gibi yaşamamızın sebebi olan aşk beynimize ne yapıyor?

 

Aşık birinin beyni

 

playtusu.com'da yer alan habere göre, Çin’de bulunan Southwest University’deki bir grup bilim insanı aşkın beynimiz üzerindeki etkileriyle ilgili bir deney yaptı. Aşık olan, sevgilisinden yeni ayrılan ve aşk duygusunu hiç tatmayan 100 öğrenci MR’a girdi ve kalplerinin beyinleri üzerindeki etkilerini tüm dünyayla paylaştı. Araştırma sonucuna göre, aşıkken beynimize giden kan miktarı artıyor ve beynimizin 12 bölgesi aktif oluyor. Beynin önde gelen fonksiyonel değişiklikleriyle ilgili ilk amfirik kanıtını gözler önüne seren araştırma, aşkın insanlar üzerindeki etkilerini tam olarak açıklığa kavuşturmasa da işe bir yerlerden başlıyor.

MR görüntülerine göre biz aşık olduğumuzda korku kontrolü, muhakeme, negatif duyguları kontrol etme ve empati gibi yeteneklerimizi geçici olarak kaybediyoruz. Beyin dalgaları üzerinde yapılan araştırmaya göre biz tutkunu olduğumuz birine baktığımızda değerlendirme yapabilme yeteneğimizi geçici olarak kaybediyoruz. Aşkın bir diğer özelliği mutluluğu etkileyen serotonin seviyesini değiştirmesi. Aşkın en somut kanıtlarından adrenalin ise aşık olduğumuz kişiyi gördüğümüzde kalp atışlarımızı hızlandırıp avuç içlerimizi terletiyor ve aynı zamanda ağzımız kuruyor. Serotonin hormonundaki dengesizlik ise endişeli ve gergin hissetmemize neden oluyor.

Hiç aşık olmamış bireyin beyni

ETİKETLER

aşkbeyin faaliyetleriaşıkduyguikarar verme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24