Aşkın ilk fotoğrafı





T24- Ahmet Dedehayır, uğruna servet ödeyip eşi Banu Kavak’tan boşandığı sevgilisi Mihriban Oğuz’la önceki akşam Asmalımescit’te görüntülendi. İkili büyük panik yaşadı.

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray Kulübü eski Basketbol şube Sorumlusu Ahmet Dedehayır, 2009 yılında 10 yıllık eşi Banu Kavak’tan boşanmasına neden olan aşkı Galatasaray Bayan Basketbol Bölümü eski Direktörü Mihriban Oğuz’la sonunda aynı kareye girdi. Çift, ilk kez Asmalımescit’te objektiflere yakalandı.







Flaşlar korkuttu



Önceki akşam Aperativo adlı mekanda baş başa yemek yiyen Dedehayır ve Oğuz, çıkışta tam otomobillerine binecekleri sırada flaşlar patlayınca paniğe kapıldı. Çift birlikte görüntülenmemek için farklı yönlere giderken, Dedehayır’ın sevgilisine “Kaç Mihriban kaç, çekmesinler” diye seslendiği duyuldu.







Olaylı başladı olaylı bitti



Ahmet Dedehayır’ın 1999’da, Banu Kavak ile düğününden bir gün önce düzenlediği bekarlığa veda partisi uzun süre manşetlerde kalmıştı. Düğünden önce son bir kaçamak yapmak isteyen Dedehayır, Naile Sultan’daki villasına yabancı uyruklu kadınlar çağırmış, eski bakan Cavit Kavak’ın yeğeni olan Banu Kavak partiyi basınca da ortalık karışmıştı. Günlerce özür dileyerek kendini affettiren Ahmet Dedehayır, Kavak’la Çırağan Sarayı yerine aile arasında yapılan bir törenle evlendi. Bu evlilikten iki kızı olan çift, 2009’da da boşandı. Ahmet Dedehayır, Mihriban Oğuz uğruna boşandığı eşine de tazminat olarak yüklü miktarda para, birkaç daire, kızlarına aylık 20 bin lira nafaka, ayrıca eşine ve kızlarına her yıl 20 bin euro tatil parası vermeyi kabul etmişti.